Les présidents mauritanien et émirati discutent du renforcement des relations bilatérales

Les présidents mauritanien et émirati discutent du renforcement des relations bilatérales

Les présidents mauritanien et émirati discutent du renforcement des relations bilatérales.

Le président de la République Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani a discuté lundi du renforcement des relations entre les deux pays avec le président des Émirats arabes unis, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

C’est le résultat de la visite de travail de Mohamed Ould Cheikh el-Ghazouani à Abou Dhabi dimanche soir depuis Doha, où il a assisté à la session d’ouverture de la cinquième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés.

Dans un communiqué, le bureau de communication de la présidence a déclaré que Ghazouani s’était entretenu avec le président des Émirats arabes unis, le Cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyan, à Abou Dhabi.

Le communiqué indique que les deux parties ont discuté des moyens de renforcer la fraternité et la coopération remarquables entre les deux pays.

Partenariat mauritanien et émirati

Ainsi, il a été question de la perspective de développer un partenariat pour servir les intérêts communs des deux peuples frères.

La réunion s’est tenue en présence de nombreux ministres et responsables des deux pays.

Les relations entre Nouakchott et Abou Dhabi se sont renforcées ces dernières années, notamment dans le domaine militaire, puisque les Émirats arabes unis ont financé la construction de plusieurs installations militaires en Mauritanie, dont une école de défense à Nouakchott. Sa mission est de former des officiers militaires des cinq pays du G5 Sahel (Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritanie et Niger).

En 2020, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani s’est rendu aux Émirats arabes unis, lors de sa toute première visite dans un pays arabe, depuis son élection en juin 2019.