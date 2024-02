Les Premières Dames contrôlent les hommes et dirigent par des mains invisibles les systèmes.

Le pouvoir est agréable succulent et s’en débarrasser c’est un enfer. En Afrique les Premières Dames, n’étant pas initiées et cultivées sur l’Etat de droit et l’alternance contrôlent les hommes et dirigent par des mains invisibles les systèmes, sinon pourquoi des présidents qui arboraient la démocratie à leur arrivée au palais commencent à la saboter quand l’heure de leur départ approche. Il y a aussi les tribus les clans les thuriféraires mais aussi les masses lesquelles restent en raison de leur faim insatisfaite sans oreille (un ventre affamé n’a pas d’oreille). Seuls les opposants aux idées révolutionnaires manifestent mais avec l’objectif implicite de reproduire les mêmes scénarios de gouvernance. C’est cette passion à la folie de diriger qui maintient les Etats africains dans des systèmes de fausse démocratie qui fait par ailleurs l’affaire des occidentaux puisque les peuples non éveillés se prêtent à l’asservissement et l’exploitation de leurs matières grises et de leurs richesses contrairement aux peuples conscients confiants et engagés qui militent pour l’émancipation, l’égalité.

Mohamed Mahamed Lemine