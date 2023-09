Perturbations d’Internet: comment se portent les États d’Afrique de l’Ouest en 2023

Les perturbations d’Internet sont devenues répandues dans le monde entier, l’Asie et l’Afrique étant en tête de la fréquence des incidents. Rien qu’en 2022, plus de 20 pays dans le monde ont enregistré plus de 100 interruptions d’Internet, affectant plus de 700 millions de citoyens. Les perturbations auraient coûté pas moins de 24 milliards de dollars dans une économie mondiale déjà ébranlée par un certain nombre de chocs.

La situation ne semble pas plus brillante en Afrique, en particulier en Afrique de l’Ouest. Plus précisément, en 2022, cinq interruptions d’Internet ont été enregistrées dans deux pays, à savoir le Burkina Faso (3) et la Sierra Leone (2). Ces perturbations ont affecté la vie et les moyens de subsistance de millions de personnes dans les deux pays.

La situation ne s’est pas améliorée en 2023. En fait, en août 2023, date de rédaction de ce rapport, six perturbations avaient déjà été enregistrées au Sénégal, en Mauritanie et en Guinée. Des détails supplémentaires sur les incidents sont présentés ci-dessous sous les pays respectifs.

Sénégal

Trois incidents distincts de perturbation d’Internet se sont produits au Sénégal. Le premier incident s’est produit le 1er juin 2023, après qu’un tribunal pénal de Dakar a condamné le chef de l’opposition sénégalaise, Ousmane Sonko, à deux ans d’emprisonnement. Des manifestations ont éclaté dans le pays après que le chef de l’opposition a été reconnu coupable de “corruption de jeunes” tout en l’acquittant du viol d’une femme qui travaillait dans un salon de massage.

Mesures de la plateforme de surveillance d’Internet, Netblocks, qui indique une série de perturbations d’Internet au Sénégal de juin à août 2023

Les forces de sécurité ont répondu aux manifestations avec une force brutale, entraînant la mort d’au moins neuf manifestants. De plus, les mesures disproportionnées du gouvernement pour réprimer les manifestations ont pris la forme d’un blocage des données mobiles et des plateformes de médias sociaux.

Le ministère de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique a affirmé que le blocage de l’Internet mobile était en réponse à la diffusion de messages “haineux et subversifs” sur les plateformes de médias sociaux lors des émeutes qui ont tourné au meurtre. Le droit de manifester est garanti mais il est encadré. Detruitre les biens d’autrui ou s’attaquer à des personnes; ce n’est pas bien.

Pendant six jours, le peuple sénégalais s’est vu refuser l’accès à l’Internet mobile et aux plateformes de médias sociaux. L’accès a été rétabli le 7 juin 2023.

La restauration a duré moins d’un mois. Le 31 juillet 2023, les Sénégalais se sont réveillés avec un communiqué de presse du gouvernement annonçant une autre restriction des services Internet mobiles en raison de la prétendue « diffusion de messages haineux et subversifs relayés sur les réseaux sociaux dans le cadre d’une menace à l’ordre public ». »Aucun détail n’a été donné sur la durée de la perturbation. Cette perturbation a également duré 6 jours. L’accès a été rétabli le 6 août 2023.

Dans une autre tentative d’élargir la répression,dit-on, des agitations continues concernant la détention de Sonko, le gouvernement du Sénégal a bloqué indéfiniment l’application de médias sociaux TikTok le 2 août 2023. Moussa Bocar Thiam, le ministre de la Communication et de l’Économie numérique, a déclaré dans un communiqué officiel que TikTok avait été observé comme le réseau de choix d’individus malveillants pour diffuser des messages haineux et subversifs qui menacent la stabilité de la nation.

Mauritanie

Avec la raison la plus bizarre donnée à ce jour pour une coupure d’Internet, les autorités mauritaniennes ont restreint le 6 mars 2023 l’accès à l’Internet mobile pendant six jours, apparemment pour effectuer une fouille de sécurité après une évasion de prison.

Seuls les particuliers, les entreprises et les institutions pouvaient accéder à Internet via des connexions Wi-Fi, ce qui n’est pas accessible à beaucoup. Même lorsque l’Internet mobile n’était pas perturbé, l’accès à Internet dans le pays était assez limité, en particulier en dehors des grandes villes. Ainsi, avec l’accès restreint, beaucoup plus de Mauritaniens se sont vu refuser l’accès à Internet.

Quelques semaines plus tard, un autre incident de coupure d’Internet s’est produit dans le pays. Les autorités ont coupé Internet le 31 mai 2023 en réponse aux manifestations qui avaient éclaté dans plusieurs villes du pays à la suite de la mort subite d’un Oumar Diop décédé en garde à vue.

Guinée

La Guinée a connu une interruption d’Internet le 17 mai 2023, avant une manifestation antigouvernementale très attendue de deux jours. Alors que le gouvernement a affirmé que la perturbation pourrait être due à des problèmes techniques avec le câble sous-marin reliant le pays à Internet, des soupçons ont surgi en raison de cas passés d’autorités employant des coupures d’Internet sans explication. Les syndicats des médias, les militants des droits de l’Internet et les associations de blogueurs ont accusé le gouvernement d’imposer intentionnellement la coupure d’Internet pour étouffer les manifestations antigouvernementales qui étaient planifiées par une coalition d’organisations de la société civile et de partis politiques d’opposition connus sous le nom de Forces Vives.

On rappellera que les autorités guinéennes ont perturbé Internet sous prétexte que des câbles sous-marins reliant le pays devaient subir une maintenance. Il était cependant clair que la perturbation d’Internet était trop proche des élections législatives et du référendum conjoints du pays pour être une coïncidence. La suspicion a été confirmée lorsque Netblocks a révélé que les perturbations d’Internet du 20 mars 2020 étaient exécutées individuellement par chaque opérateur de réseau et ne pouvaient donc pas être dues à des problèmes liés au câble sous-marin.

Le rapport de Netblocks a également révélé que les blocages ciblent exclusivement des plateformes de médias sociaux particulières tout en laissant d’autres sites Web non affectés. De plus, le schéma de perturbation correspondait aux méthodes couramment utilisées pour réduire le contenu en ligne au niveau de la couche applicative, ce qui indique que cela n’est pas lié à des problèmes de maintenance de routine ou d’infrastructure physique.

Pourquoi les gouvernements perturbent-ils Internet?

Les perturbations d’Internet sont devenues un outil fréquent pour certains gouvernements d’Afrique de l’Ouest pour imposer directement et indirectement la censure, souvent sous prétexte à tort ou à raison de maintenir l’ordre public.

Ces interruptions et fermetures de réseaux ont souvent eu lieu en période de conflit ou d’escalade des tensions politiques, telles que des élections (avant, pendant et après) ou des manifestations publiques (avant et pendant de telles agitations), des interruptions et des fermetures d’Internet sont également parfois utilisées sous prétexte de freiner la propagation des discours de haine et de désinformation. Un exemple typique est ce qui s’est passé au Sénégal en juin 2023 (comme souligné sous Sénégal ci-dessus).

Ces fermetures sont utilisées par les gouvernements pour manipuler les récits médiatiques, annuler les perspectives locales et contrôler le flux d’informations.

Il est frappant de constater que les pays dans lesquels ces perturbations d’Internet se produisent partagent quelques similitudes. Dans le cas des trois pays cités pour les perturbations et les fermetures de réseaux (Sénégal, Mauritanie et Guinée) dans ce rapport, par exemple, les trois pays ont enregistré une baisse des normes démocratiques. Bien que le Sénégal ait longtemps été présenté comme un phare de la démocratie en Afrique de l’Ouest, le pays est désormais classé parmi les voix dissidentes les plus répressives. Les bilans de la Guinée et de la Mauritanie ne sont pas meilleurs en termes de démocratie et de respect de la liberté d’expression.

Les piliers fondamentaux essentiels pour nourrir la démocratie s’effondrent dans un certain nombre de pays où de telles perturbations et fermetures se produisent. La durabilité de la démocratie est intrinsèquement liée au respect des principes démocratiques tels que l’État de droit, la protection des droits fondamentaux de l’homme, des élections transparentes et une culture de responsabilité et de respect des opinions divergentes. Lorsque ces principes ne sont pas respectés et que les institutions sont faibles, de sorte que les gouvernements sont en mesure de manipuler les appareils d’État et même les entités commerciales privées pour servir leur programme, y compris en limitant l’accès à une ressource critique comme Internet.

Comment les perturbations d’Internet affectent-elles ces pays?

Les perturbations d’Internet ont des conséquences importantes. Ils restreignent les droits à la liberté d’expression et à la liberté de la presse, étouffant ainsi la dissidence, limitant l’expression et restreignant l’espace civique.

La privation d’accès à Internet pour les journalistes et les militants de la société civile entrave considérablement leur capacité à rendre compte des violations des droits humains commises lors des manifestations. Cela conduit à une bataille difficile pour que les récits sur le terrain attirent l’attention, ce qui entraîne une réduction de la couverture des problèmes locaux.

À une époque où la désinformation peut se répandre sans effort, ces perturbations entravent la diffusion d’informations authentiques et de première main concernant les actions du gouvernement lors des manifestations et d’autres événements nationaux importants, ce qui rend difficile la vérification de l’exactitude des rapports officiels.

De plus, ces perturbations entravent la mobilisation efficace et rapide de grands groupes, portant ainsi atteinte au droit fondamental de réunion pacifique.

En fin de compte, ces fermetures sapent ou éliminent l’accès aux outils numériques essentiels nécessaires à la campagne, à la promotion du discours public, à la conduite du vote et à la supervision des procédures électorales.

L’un des secteurs importants que les perturbations et les fermetures de réseaux ont un impact direct sur l’économie est l’économie. De tels incidents malheureux entraînent souvent la perturbation des transactions financières, du commerce, de l’industrie et de la disponibilité des plates-formes pour la fourniture de services, qui ont tous des implications économiques négatives.

Sur la base de l’outil Cost of Shutdown de NetBlocks (COST), qui évalue l’impact économique d’une hypothétique interruption d’Internet, d’une panne de données mobiles ou d’une restriction d’application, le Sénégal pourrait subir une perte économique quotidienne de près de 8 millions de dollars lors d’une coupure d’Internet. De même, la Guinée et la Mauritanie pourraient subir des pertes quotidiennes de plus de 4 millions de dollars et 2 millions de dollars respectivement pour le black-out des médias sociaux perpétué dans leurs pays.

La Fondation des Médias pour l’Afrique de l’Ouest (MFWA) condamne fermement les cas récurrents de perturbations d’Internet au Sénégal, en Guinée et en Mauritanie. Nous exhortons les gouvernements de ces pays à respecter les droits fondamentaux de leurs citoyens, y compris le droit de réunion, l’accès à Internet et à l’information, la liberté de la presse et la liberté d’expression. En particulier, la MFWA préconise que les gouvernements respectifs tiennent compte des recommandations suivantes, qui pourraient contribuer à favoriser un environnement qui défend les valeurs démocratiques, protège les droits des citoyens et facilite un discours ouvert et éclairé:

Donner la priorité et protéger les droits des citoyens à la liberté d’expression et à l’accès à des informations vitales, en ligne et hors ligne, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme.

Mettez fin aux perturbations et aux fermetures d’Internet, ainsi qu’aux limitations de contenu pendant les moments de conflit, de manifestations ou de troubles politiques, où la circulation de l’information est cruciale.

Modifier les lois sur la cybercriminalité pour empêcher leur utilisation abusive pour étouffer la dissidence légitime ou museler la liberté d’expression et la liberté de la presse.

Éduquer les citoyens sur la conduite responsable en ligne, discerner les sources crédibles et reconnaître et contrer la désinformation / désinformation.

En collaboration avec les fournisseurs de services Internet, la société civile et les entreprises technologiques, élaborez des stratégies qui protègent Internet en tant que moyen de participation démocratique.

Participez à des conversations mondiales et à des initiatives collaboratives pour résoudre les problèmes liés aux perturbations d’Internet, aux discours de haine et aux fausses informations.

Soutenir un paysage médiatique inclusif et varié qui permet des points de vue divers, stimule le discours public et oblige les gouvernements à rendre des comptes.

avec

Source: africanewswire