Les partis politiques réclament davantage de soutien aux Palestiniens

Les partis politiques mauritaniens appellent le président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani et le gouvernement à redoubler d’efforts pour soutenir la Palestine et condamner les crimes commis contre son peuple par l’occupation israélienne.

C’est ce qu’indique un communiqué commun publié jeudi soir et lu par Vala Mint Mini, président du parti Hiwar, lors d’une conférence de presse organisée par les partis politiques à Nouakchott.

Les partis politiques ont également salué la position officielle de la Mauritanie sur la situation à Gaza, confirmant qu’elle « exprime honnêtement les sentiments de tous les Mauritaniens envers nos frères palestiniens ».

Les partis politiques maintiendront un état de préparation continue et ont créé à cet effet plusieurs comités spécialisés pour superviser leurs activités visant à soutenir le peuple palestinien dans ses efforts pour surmonter cette période difficile, indique le communiqué.

Ils ont également condamné les crimes commis par les forces d’occupation en Palestine et la politique de deux poids, deux mesures dans le traitement de la question palestinienne.