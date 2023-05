La Mauritanie condamne fermement le bombardement brutal de la bande de Gaza sous occupation israélienne.

La République islamique de Mauritanie condamne fermement le bombardement brutal de la bande de Gaza par les forces d’occupation israéliennes. L’agression a tué 13 Palestiniens et blessé des dizaines d’autres.

C’est ce qui ressort du communiqué de presse transmis mardi par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’étranger à l’AMI, dont le texte intégral est le suivant :

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur condamne fermement le bombardement brutal de la bande de Gaza, mardi matin, par les forces d’occupation israéliennes, agression qui a entraîné la mort de 13 palestiniens la blessure des dizaines de personnes, dont des femmes et des enfants. Il a été suivi d’une nouvelle prise d’assaut de la mosquée El-Aqsa par les colons, sous la protection de la police d’occupation.

Tout en condamnant cette escalade israélienne continue, qui constitue une violation flagrante du droit international et de toutes les normes et conventions internationales, et sape systématiquement tous les efforts visant à instaurer la paix dans la région, la République islamique de Mauritanie réitère son ferme appui au peuple palestinien frère pour qu’il obtienne ses droits légitimes et établisse son État indépendant, conformément à l’initiative arabe et aux références internationales pertinentes.