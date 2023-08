Les ministres d’Israël et de Libye tiennent une réunion sans précédent à Rome

Rome, 27 août (ANSA) – Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen et la ministre libyenne des Affaires étrangères Najla el-Manqoush ont tenu une réunion sans précédent à Rome la semaine dernière.

Il s’agissait de la première rencontre de l’histoire entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays.

« L’objectif était d’examiner les options de collaborations et de relations entre les nations et de préserver l’héritage du judaïsme libyen », a déclaré un communiqué du ministère israélien des Affaires étrangères. Selon la note, qui remercie le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani d’avoir accueilli la « rencontre historique », il s’agissait d’un « premier pas » dans le rapprochement entre Israël et la Libye, pays africain qui connaît un différend entre des factions depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011.

« Nous travaillons avec un certain nombre de pays du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Asie pour élargir le cercle de paix et de normalisation d’Israël », a ajouté le communiqué. Le pays a promu ces dernières années un processus de rapprochement avec des nations musulmanes telles que l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Maroc, brisant des décennies d’isolement diplomatique dans le monde arabe. (Agence de presse).