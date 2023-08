Les meilleures destinations à découvrir lors d’un voyage en Mauritanie

La Mauritanie est une destination qui plaît au voyageur qui recherche l’insolite et veut expérimenter une expérience différente. Le pays recèle d’expériences telles que la visite de l’ancienne cité de Chinguetti, l’exploration du marché d’Atar et les randonnées à dos de chameau dans le Sahara. En outre, un voyage en Mauritanie peut être l’occasion de découvrir le patrimoine culturel du pays, qui se reflète dans l’artisanat et l’architecture locaux.

Néma

Située à quelques encablures de la frontière malienne, la ville de Néma est depuis longtemps une étape appréciée des commerçants qui voyagent entre le littoral de l’Afrique de l’Ouest et les vastes étendues intérieures du continent. La ville comprend dix quartiers uniques, dont l’ancien quartier d’Edelibu au nord-est de la route et le quartier de Shovia, un quartier solitaire construit dans les années 1950 au sud. Aujourd’hui, Néma est célébrée pour son attachement à ses racines et la promotion du mode de vie traditionnel des premiers habitants de la région, avec des quartiers aux maisons en briques de boue usées par les intempéries, des routes poussiéreuses et une communauté accueillante d’habitants modestes.

Le parc national du Banc d’Arguin

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Banc d’Arguin est l’une des plus grandes réserves ornithologiques du monde que toute agence de voyage locale en Mauritanie, comme https://www.voyagemauritanie.com, vous proposera. Nichée à l’extrême nord de la Mauritanie, la baie d’Arguin possède une biodiversité remarquable, comme en témoigne le grand nombre d’oiseaux migrateurs qui fréquentent ses rives chaque année. Les pélicans, les bécasseaux, les sternes et les flamants roses, ainsi que les plus grands oiseaux nicheurs d’Afrique de l’Ouest, peuvent être observés dans les eaux peu profondes et tranquilles de la baie. Lors des visites, les visiteurs peuvent apercevoir les Imraguen qui naviguent gracieusement sur leurs pirogues au milieu des îlots sablonneux et des douces vagues de l’océan.

Atar

Nouadhibou, la deuxième ville du pays, est une métropole animée située à environ 500 kilomètres au nord de la ville Nouakchott. Véritable cœur de l’industrie de la pêche, les quais de Nouadhibou s’étendent à perte de vue le long de la limite sud de la ville. Bien que la pêche occupe une place centrale dans l’économie de la ville, d’autres industries, telles que le traitement du minerai de fer, sont présentes dans la région. Les mangroves naturelles, la mer verte, les plages ensoleillées, et la douceur de l’été contribuent au succès de Nouadhibou en tant que destination touristique. Les amoureux de la nature peuvent profiter d’une multitude d’activités telles que le kitesurf, la pêche et l’observation des oiseaux.

Le train du minerai de fer

Le train du minerai de fer est opérationnel depuis le milieu du 20ème siècle. Il sert au transport du minerai depuis la ville Zouérat jusqu’au port de Nouadhibou. Chaque jour, un train de 3 kilomètres de long embarque à Nouadhibou pour se rendre à Choum. Dans les environs, une vingtaine de wagons branlants et de vieilles voitures sont présents. La préparation préalable du voyage en train est nécessaire pour les voyageurs qui envisagent d’effectuer ce trajet. En effet, un minimum de 3 litres d’eau par personne est conseillé, ainsi que des en-cas facilement consommables. En outre, les voyageurs doivent prévoir plusieurs couches de vêtements pour le soir et la nuit, en raison des températures plus froides qu’en journée.

Chinguetti

Chinguetti, située au nord du pays sur le plateau de l’Adrar, est un ksar remarquable, connu comme une ville commerciale berbère. Dans le passé, elle a servi de carrefour commercial vital entre le désert subsaharien et la mer Méditerranée. Aujourd’hui, Chinguetti offre aux touristes un spectacle captivant, grâce aux ruelles qui portent les marques du temps et des vents implacables de la nature. Malgré une taille modeste, Chinguetti continue de séduire un nombre restreint de visiteurs attirés par son architecture minimaliste, ses paysages grandioses et ses bibliothèques historiques. Cependant, la frontière occidentale de la ville est menacée par l’avancée des sables du désert, ce qui a entraîné l’abandon de nombreuses maisons.

La galerie Zeinart

La galerie Zeinart est ornée d’œuvres sublimes réalisées par d’éminents artistes mauritaniens. Parmi eux, des talents remarquables comme Mamadou Anne, qui met souvent en scène, dans ses œuvres semi-abstraites, ses créatures distinctives émergeant de la toile. Souvent, les artistes eux-mêmes visitent la galerie, s’engageant avec enthousiasme auprès des visiteurs et répondant volontiers à leurs questions. Outre les expositions, la galerie Zeinart présente également une collection permanente de masques, de bijoux et d’autres objets régionaux disponibles à l’achat.

Le Sahara mauritanien

Le Sahara mauritanien est un paysage d’un autre monde qui occupe une grande partie de l’Afrique. Les vastes dunes de sable abritent un éventail d’espèces de reptiles et d’arachnides qui cohabitent avec les humains. Jusqu’à la sécheresse qui a frappé le continent dans les années 1970, la majorité de la population mauritanienne était nomade et dépendait de l’immensité du Sahara pour sa subsistance. Lors de rencontres avec des bergers nomades et leur bétail, les visiteurs peuvent découvrir le mode de vie contemporain dans le désert à travers la myriade de défis rencontrés par ses habitants.

Le parc national du Diawling

Le parc national du Diawling, situé dans le sud-ouest de la Mauritanie, est une destination intéressante pour l’observation des oiseaux. Autrefois centre prospère d’agriculture, de pêche, de tourisme et d’élevage, cette enclave verdoyante est aujourd’hui une zone protégée. Les espèces d’oiseaux exotiques qui peuplent le parc sont nombreuses : pélicans, canards pilets, moineaux dorés du Soudan et flamants roses. Outre les oiseaux, la flore et la faune du parc sont riches et variées. Par exemple, les grandes forêts d’acacias, qui abritent des meutes de loups dorés, constituent également l’un des atouts du site. De plus, le parc possède une grande variété d’habitats riverains, permettant aux crocodiles de coexister avec les hippopotames et les canards le long des berges boueuses.

