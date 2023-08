Les deux accusations de l’ingénieur Taleb Ould Abdi Val

S’exprimant devant tribunal criminel pour des faits présumés de corruption, l’ancien ministre des mines et de l’Énergie, Taleb Ould Abdi Val, a déclaré, parlant de ce secteur, que le jalon dans la vie de ce secteur a été la transformation qu’il a vécue en 2000 aux mains du ministre ingénieur Isaac Ould Rajel, qui était un géologue compétent, un patriote zélé et un ministre clairvoyant avec une grande crédibilité, qui a su convaincre la rigueur, la persévérance et la confiance de certains de ses amis influents, certains investisseurs d’explorer en mer, ce qui a conduit à la découverte du pétrole sur nos rivages. Cette conquête ne s’est pas limitée à la Mauritanie, mais sa production l’a dépassée vers tous les pays riverains de l’océan au sud et au nord.

Dans cette reconnaissance, grâce au rôle de cet ancien ministre, le premier délit de l’ingénieur Taleb s’incarne dans son départ de la norme de considérer le fonctionnaire, chaque faveur lui appartient et chaque mal appartient à ses ancêtres, et chaque fois qu’une nation entre, elle maudit sa sœur.

Quant à son deuxième et plus grave acte répréhensible, qu’il n’a pas osé avouer devant le tribunal en raison de sa gravité dans le système de cette époque dans laquelle nous vivons, c’est qu’il a croisé une fois le gérant de l’entreprise » Somelec » devant la maison d’Isaac Ould Rajel dans le village de Zemzem, plongé dans l’obscurité, alors quand il est arrivé à Nouakchott il ne pouvait que se rendre à l’administration de la » Somelec » et honorer les constructeurs et réparateurs!

Avocat Mohamed Ould Ichedou