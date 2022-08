« Les consignes du président de la République sont claires » | photos reportage

Les consignes du président de la République sont claires, le gouvernement s’engage à être aux côtés des citoyens, dixit le Ministre de la santé.

Le Ministre de la Santé, M. Moctar Ould Dahi, a confirmé que les instructions de Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République, étaient claires et engageaient le Gouvernement à se tenir aux côtés des populations, notamment les plus vulnérables.

Il a ajouté qu’il a visité dimanche le Centre National des Fractures relevant du Centre Hospitalier National, l’équipe de santé de Dar Naim et certains centres d’accueil de la population sinistrée, après la dernière pluie il a pu prendre connaissance de l’état des malades au susdit centres, Soulignant qu’il a ordonné un service de proximité aux patients précisant toutefois l’augmentation des accidents de la circulation en août.

A cette occasion, il a appelé le public à être vigilant et attentif.

Il a noté qu’il a également pu visiter les communautés touchées, où il a pris connaissance des mesures prises par l’équipe mobile pour désinfecter les marigots dans les rues de Darnaim, et a appelé à la nécessité pour chacun de sensibiliser afin que les enfants en particulier puissent se déplacer loin de ces lieux.

Le ministre a également précisé que la visite comprenait une école de la moughataa, Dar Naim, qui accueillait des habitants dont les maisons ont été endommagées, et a souligné qu’il était au courant des mesures d’hygiène prises par son département, notamment la distribution de moustiquaires et des conseils médicaux.

L’attention est attirée sur le fait que le Ministère de la Santé a décidé de renforcer la présence de ses équipes là où sont accueillies les personnes sinistrées, afin qu’elles puissent être disponibles à tout moment de la journée.

Enfin, il a assuré la population que le gouvernement est disposé à rester à ses côtés et à tout mettre en œuvre pour surmonter cette situation, l’appelant à contribuer efficacement à surmonter cette situation difficile et à prendre les mesures nécessaires pour éviter de propager la maladie dans cette situation.