Les autorités thaïlandaises n’exigeront pas de frais de visa des touristes de 20 pays, dont la Mauritanie

Le gouvernement thaïlandais a prolongé jusqu’à fin avril de cette année l’annulation à court terme des frais de visa payés à l’arrivée dans le pays pour les touristes de 20 pays, dont la Mauritanie. La précédente réduction du régime des visas devait expirer le 13 janvier, a rapporté TASS, citant le Bangkok Post.

Selon le journal, cette décision vise à ramener les touristes chinois en Thaïlande, qui ont diminué ces dernières années en raison du ralentissement économique du pays et d’un naufrage au large de l’île de Phuket cet été qui a tué 47 Chinois. De nombreux résidents de la RPC et d’autres pays de la région devraient visiter le royaume en février pour des événements culturels locaux et pan-asiatiques.

Les autorités thaïlandaises n’exigeront pas de frais de visa des touristes qui resteront dans le pays jusqu’à 15 jours, s’ils résident en Andorre, au Bhoutan, en Bulgarie, en Chine, à Chypre, en Éthiopie, aux Fidji, en Inde, au Kazakhstan, en Lettonie, en Lituanie et aux Maldives. , Malte , Mauritanie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Roumanie, Saint-Marin, Arabie saoudite, Taïwan, Ukraine ou Ouzbékistan.

Source: trud.bg