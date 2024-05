L’équipe du PM Ould Bilal, premier gouvernement éligible au MCC

L’équipe du Premier ministre Ould Bilal est le premier gouvernement mauritanien éligible au MCC depuis plus de quinze ans, rapporte Taqadoum.

Depuis 2008, les résultats du processus Millennium Challenge Corporation MCC pour la Mauritanie sont restés inaccessibles à tous les gouvernements mauritaniens successifs pendant plus de 15 ans.

En effet, le Chef du gouvernement a tenu hier lundi à Dallas une réunion de travail avec la PDG du MCC, Mme Alice Albright, dans le cadre de la participation du Premier ministre mauritanien au Sommet des affaires États-Unis-Afrique à Dallas, aux États-Unis.

Le programme Millennium Challenge Corporation a été lancé en 2004 pour établir de nouveaux partenariats de développement entre les États-Unis et les pays en développement.