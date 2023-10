L’Egypte fait pression pour sortir de l’impasse sur l’aide à Gaza et qualifie les bombardements de « Punition collective. »

L’Egypte a déclaré dimanche qu’elle avait intensifié ses efforts diplomatiques pour acheminer de l’aide humanitaire à Gaza et son président a déclaré au secrétaire d’État américain en visite Antony Blinken que le bombardement du territoire par Israël était disproportionné.

« La réaction est allée au-delà du droit à l’autodéfense, se transformant en punition collective pour 2,3 millions de personnes à Gaza », a déclaré le président Abdel Fattah al-Sisi à propos des frappes de représailles israéliennes contre les attaques des militants du Hamas il y a une semaine.

L’aide de plusieurs pays s’est accumulée dans la péninsule égyptienne du Sinaï en raison de l’échec de la conclusion d’un accord permettant sa livraison en toute sécurité à Gaza ainsi que l’évacuation de certains détenteurs de passeports étrangers par le passage de Rafah en Egypte.

Les bombardements israéliens du côté de Gaza du point de passage de Rafah en Égypte, le principal point de passage hors de Gaza non contrôlé par Israël, ont perturbé les opérations là-bas.

L’inquiétude règne en Egypte quant à la perspective que les habitants de Gaza puissent être déplacés par le siège et les bombardements d’Israël.

Comme d’autres États arabes, il a déclaré que les Palestiniens devraient rester sur leurs terres et qu’il s’efforçait d’obtenir l’acheminement de l’aide.

Une déclaration du bureau de Sissi, publiée après une réunion du conseil de sécurité nationale, a déclaré que l’Egypte rejetait tout plan de déplacement des Palestiniens « au détriment d’autres pays » et que la propre sécurité de l’Egypte était une ligne rouge.

Sissi a également proposé un sommet pour discuter de la crise, selon le communiqué.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry a déclaré samedi à CNN que le point de passage de Rafah était ouvert, mais que les routes y menant à Gaza étaient « inutilisables » en raison des bombardements israéliens. Il a déclaré que si les ressortissants étrangers pouvaient traverser la frontière, l’Egypte faciliterait leur départ vers leur pays d’origine.

Les États-Unis ont participé aux efforts diplomatiques visant à faciliter l’aide et les évacuations via Rafah et ont déclaré samedi à leurs citoyens à Gaza qu’ils pourraient se rapprocher du point de passage au cas où il ouvrirait.

Huit avions chargés d’aide de Turquie, des Émirats arabes Unis, de Jordanie, de Tunisie et de l’Organisation mondiale de la Santé ont atterri à l’aéroport Al Arish du Sinaï ces derniers jours et un convoi de plus de 100 camions attend dans la ville l’autorisation d’entrer à Gaza, selon le Croissant-Rouge égyptien.

