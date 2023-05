Législatives en Mauritanie: un second tour sans incident majeur

Après une victoire écrasante du parti au pouvoir El Insaf au premier tour (80 députés sur les 176 du parlement contre 24 pour l’opposition), les Mauritaniens étaient encore appelés à voter pour un second tour ce samedi. Seulement 36 sièges restent à pourvoir. À 16h, le taux de participation selon la Céni était déjà de 44,29% et tous ont rendu compte d’un scrutin plus apaisé que celui du premier tour.

RFI , Léa Breuil,correspondante à Nouakchott

Suite à de multiples dysfonctionnements dénoncés par les partis d’opposition lors du premier tour, la commission électorale a redoublé de vigilance pour ce second tour. Elle déclare avoir renforcé ses équipes avec des cadres dits bien expérimentés dans chacune des 22 circonscriptions électorales en ballotage.

Tous les partis interrogés ont souligné un scrutin bien plus fluide que celui du premier tour. Notamment parce que les électeurs ne devaient déposer qu’un seul bulletin dans l’urne cette fois-ci.

Du côté des partis encore en lice : le parti au pouvoir était présent dans la quasi-totalité des circonscriptions et coté opposition, les islamistes du Tawassoul étaient représentés dans trois d’entre elles, contre deux pour la nouvelle coalition FRUD ou celle de l’alliance de l’AJD/MR.

Si aucun incident majeur n’a été déclaré pour l’heure par l’opposition, le parti du Tawassoul lui, a souligné plusieurs problèmes, dont l’expulsion momentanée de deux de leurs représentants samedi midi aux Émirats arabes unis. La Céni elle, affirme que l’incident a immédiatement été clos et précise que le même sort a été réservé au représentant du parti pouvoir pour « mauvais comportement ».

La composition définitive du Parlement devrait être annoncée dans les prochaines heures.