Législatives 2023 : Pourquoi Ghazouani ne s’y mêle pas clairement?

Le 13 mai, le parti Insaf rendra véritablement populaire le président Ghazouani, un an avant la prochaine élection présidentielle ! Mais la question sur toutes les lèvres est pourquoi le président Ghazouani que chacun s’approprie ne s’est pas encore positionné clairement! Il en découle d’une passion ! Est-ce un déni du parti El Insaf de laisser s’exprimer la compétition politique et la majorité présidentielle ? Pourquoi le président de la République est-il éloigné de l’ambiance électorale et assiste-t-il aux cérémonies à l’étranger ?

C’est en effet la première fois dans l’histoire de la Mauritanie que le Président ne participe pas directement aux élections législatives pour parler de son bilan et donner des précisions aux électeurs de son parti pour avoir un parlement confortable, constate LTV !

Pourtant, depuis son arrivée au pouvoir en 2019, c’est aussi la première fois que l’actuel président mauritanien trouve l’occasion de tester sa cote de popularité à la fin apès avoir tenu ses promesses ! Ghazouani, restera-t-il chez lui ou devra-t-il revoir son programme électoral ?

Le gouvernement de Mohamed Ould Bilal, en paiera-t-il le prix si le test présidentiel n’est pas concluant ? En-tout-cas, le Premier ministre venu prêter main-forte, menait déjà une guerre de longue haleine sur un terrain semé d’embûches dans toutes les directions.

C’est d’autant vrai que bien avant qu’il ne s’affiche aux côtés du parti El-Insaf qui a du cactus, il a présenté à l’Assemblée nationale un programme qui traduit le projet de société du président de la République Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, approuvé par le peuple mauritanien lors de la dernière présidentielle. L’homme s’est déployé ensuite sur tous les fronts afin que le programme du Gouvernement s’engage inéluctablement dans la voie qui permettra son exécution et sa réussite.

Les électeurs des grandes villes nourrissent de nombreux fantasmes politiques, ils ne renieront pas le parti El Insaf, et le salut de Ghazouani ne viendra sans nul doute que des communes rurales, notamment au sud-ouest et à l’est, où Taazour n’est guère de tout repos !

Même si le parti présidentiel a l’avantage matériel d’être le seul candidat en Mauritanie, l’issue de cette élection reste tout de même sur fond d’insurrection politique sans précédent !

Reste à savoir si l’absence du président Ghazouani à cette campagne atypique de l’Insaf portera un coup fatal au parti présidentiel. Les observateurs estiment cependant qu’en étant si absent de la campagne d’El Insaf, Ghazouani exempt d’envie, d’intolérance et de haine se pose en président leader d’une majorité présidentielle réconfortée, et non en président de parti !

Ahmed Ould Bettar