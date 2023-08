L’eau à Nouakchott : le désastre annoncé risque d’arriver

Nouakchott se meurt de soif !! Aujourd’hui la capitale est menacée et il y a un sérieux risque qu’il n’y ait plus d’eau pour tout le monde. Et pourtant l’Etat a investi des centaines de milliards dans les projets d’adduction d’eau potable de la ville de Nouakchott. Depuis sa prise de fonction, le nouveau ministre de l’hydraulique s’est fortement montré préoccupé par l’assainissement suite aux pluies sur la capitale. Un plus grand problème vient de surgir : La ville de Nouakchott risque de ne plus avoir assez d’eau car Aftout Essahli malheureusement est tombé en panne et risque de s’effondrer complètement. La situation est critique aussi à Dhar et Aftout Chergui mais l’écho de la souffrance des populations est moindre que Nouakchott évidemment. Les populations y souffrent dignement et en silence.

Nous n’avons cessé d’alerter depuis des mois sur la situation au ministère de l’hydraulique et le résultat de l’inaction est là. Selon nos sources au ministère, le nouveau ministre a été choqué en découvrant l’ampleur des dégâts et du désastre des infrastructures. Le ministre a commencé sa prise de fonction avec un zèle inhabituel que nous espérons se traduira par des actions concrètes et que ça ne sera pas juste un feu de paille.

Le constat est simple : malgré d’énormes sommes investies pour améliorer l’accès à l’eau potable, aucune ville du pays ne bénéficie d’un approvisionnement régulier en eau. L’accès à l’eau potable est un droit fondamental pour chaque individu. Le peuple mauritanien, bien que peu exigeant, attend au moins de l’élite dirigeante qu’elle assure ses besoins essentiels tels que l’eau et l’électricité.

Les responsables de cette situation désastreuse sont encore en postes et certains ont même eu droit à des promotions et les entreprises complices sont encore très actives et gagnent des marchés d’envergure.

Nous avons déjà mis la lumière sur les « chevaliers de la soif », qui portent une part importante de responsabilité dans cette catastrophe. Ils sont, soit disant, les plus brillants au Ministère. Une question se pose : méritent-ils la prison à vie ? Probablement. Cependant, dans un pays où l’impunité est érigée en principe religieux, il n’y a pas de risque que ça arrive.

Chevaliers de la soif :

Ahmed Zeidane

Ebba Vall Ould Mahfoudh

Mohamed Mahmoud Ould Hanana

Oumar Kane

Mohamed El Mokhtar (A venir)

Saad Bouh (A venir)

Les bureaux d’études, qui jouent un rôle crucial sont toujours en activité. Les bureaux ESABR, CIRA/SGIE et STUDI ont obtenu la majorité des contrats dans le secteur de l’hydraulique ces 15 dernières années, et le résultat est là. Ils agissent comme des partenaires clés des chevaliers de la soif dans leurs agissements criminels. Nous avons déjà eu l’occasion à maintes reprises d’expliquer le procédé avec lequel ils pillent les budgets des projets en toute transparence.

Les entreprises de travaux, surtout celles locales, ont également leur part de responsabilité, bien que moindre. Sans la complicité d’une administration et des bureaux de contrôles, elles seraient contraintes de réaliser les projets conformément aux cahiers des charges.

Il est donc impératif de s’attaquer à l’origine du mal. Sans cela, toute initiative, quelle que soit son envergure et sa bonne intention, sera futile. Pour cela, il est nécessaire de prendre des mesures radicales pour démanteler ce réseau, très influent, qui opère en toute impunité depuis longtemps au sein du ministère. Il est donc capital de s’attaquer à la racine du problème que sont les « chevaliers de la soif » et leurs outils, les bureaux d’études et de contrôle.

Une mise en garde le nouveau ministre de l’hydraulique s’impose. Les responsables de cette catastrophe sont solidement établis et sont prêts à tout pour maintenir leur influence, y compris par des actes irresponsables. Certains ont même le soutien de généraux de l’armée et de tribus. Cependant, cela ne doit pas vous décourager, car il est inacceptable de laisser une population assoiffée au profit de l’enrichissement de quelques individus. Si le Président ne vous soutient pas dans votre mission, envisagez une démission honorable pour que les mauritaniens puissent comprendre la situation.

La seule voie vers une solution durable du problème de l’eau passe obligatoirement par la neutralisation de ces réseaux et l’assainissement du ministère.

Soumis par Zahra Mohamedou

Khlawna (BLOG)