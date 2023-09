Le Venezuela appelle l’ONU à garantir les droits des migrants

Le gouvernement du Venezuela appelle l’ONU à garantir les droits des migrants.

Yván Gil, ministre des Affaires étrangères du Venezuela, a demandé le soutien des Nations Unies pour organiser une conférence internationale sur la migration, dans le but d’établir des accords et de garantir les droits des migrants.

« Le président Nicolás Maduro demande le soutien des Nations Unies pour organiser au Venezuela une conférence internationale, sans exclusions, qui aboutisse à des accords et à des engagements communs pour aborder, dans une perspective globale et humaniste, le phénomène des flux migratoires », a déclaré la chancelière.

Gil a déclaré que tous les migrants ne peuvent pas être stigmatisés et criminalisés. Il a également indiqué que la migration est l’un des grands défis auxquels l’humanité est confrontée.

Selon la Plateforme interinstitutionnelle de coordination pour les réfugiés et les migrants du Venezuela, plus de 7,7 millions de Vénézuéliens ont quitté le pays ces dernières années.

D’autre part, le ministre des Affaires étrangères du Venezuela a exprimé son soutien à la proposition du président Gustavo Petro de convoquer une conférence mondiale pour la paix en Ukraine et en Palestine.

« Nous appelons à aborder ces questions de manière équilibrée et extrêmement prudente, afin de réduire les tensions et d’encourager les mesures de confiance – non seulement dans la région de l’Europe de l’Est, mais aussi dans la péninsule coréenne et en Asie occidentale – en toute sécurité afin de créer un environnement propice au succès des efforts diplomatiques en faveur de la paix », a expliqué Gil.

Il a critiqué le fait que l’ONU « n’a pas réussi à vaincre l’unilatéralisme des pays qui, reproduisant la logique coloniale et impériale, cherchent à s’imposer au-dessus des principes consacrés dans la Charte fondatrice de cette Organisation » et a indiqué que la seule solution est de » consolider un multilatéralisme inclusif, la démocratisation des relations internationales et un système pluripolaire.

« Les Nations Unies ne peuvent pas continuer à fonctionner comme elles le font. Combien de résolutions supplémentaires cette Assemblée générale doit-elle adopter pour mettre un terme une fois pour toutes au blocus criminel contre notre sœur Cuba ?

Combien de résolutions supplémentaires doivent être adoptées par cette Assemblée générale ou par le Conseil de sécurité lui-même, dont les décisions sont juridiquement contraignantes, pour que les droits de la Palestine soient véritablement respectés en tant qu’État libre et indépendant ? a dénoncé le ministre.

Selon le ministre, la seule façon d’avancer est de régler « la dette historique par la décolonisation », car « un avenir juste n’est possible que si des réparations sont obtenues pour la reconnaissance, la justice et le développement des populations historiquement touchées ».

L’opposition vénézuélienne soutient le rapport de l’ONU sur le régime de Maduro

Le gouvernement du président vénézuélien Nicolás Maduro est une fois de plus dans « l’œil de l’ouragan » suite à un rapport des Nations Unies sur des violations présumées des droits de l’homme. Le rapport a été préparé par la Mission internationale indépendante des Nations Unies et s’est concentré sur les accusations entre 2020 et 2023.

La Plateforme Démocratique Unitaire a publié une déclaration dans laquelle elle exprime son soutien au rapport de l’ONU. Cette organisation a soutenu la prise en compte des violations des droits humains contre la population par le gouvernement au pouvoir.

« Il ne s’agit pas seulement des morts causées par les différents groupes répressifs (…) il s’agit aussi de la situation de précarité sociale à laquelle ce régime a soumis le peuple vénézuélien avec une grande indolence », peut-on lire dans le communiqué. En cela, il prétend reconnaître « l’appel à l’attention de cette mission » concernant les « graves violations » commises « aujourd’hui ».

« Il ne s’agit pas de cas isolés mais font partie d’une politique de l’État visant à réprimer la dissidence, ainsi que les dirigeants syndicaux, les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes, les institutions clés de la société civile, les dirigeants politiques, leurs familles et les médias. « , lit-on dans un autre fragment de la déclaration.

L’opposition a ajouté que les gens sont fatigués « de tant de souffrance », c’est pourquoi ils demandent un changement rapide. « Les forces démocratiques du pays se sont unies dans le même effort le 22 octobre, à travers des élections primaires (et) en choisissant une candidature unitaire qui nous représente et nous conduit au changement que le Venezuela aspire tant et mérite. »

