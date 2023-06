Le Trésorier général et Comptable principal de l’État prête serment.

M. Hamid Ahmed Taleb, président de la Cour des comptes, a présidé jeudi, dans la salle d’audience de la Cour à Nouakchott, une séance consacrée à la prestation de serment du Trésorier général et Comptable principal de l’État.

La séance a été marquée par la lecture par le Secrétaire Général de la Cour des Comptes, M. El-La Ould Mohamed Amar, du contenu de l’arrêté de nomination. Ensuite, le Commissaire du Gouvernement près la Cour des Comptes, M. Mohamed Ould Tijani, a demandé à l’auguste cour d’accepter le serment de M. Yahya Ould Sadfi, comptable principal de l’État.

Le comptable principal de l’État a prêté le serment suivant : « Je jure par Allah le Tout-Puissant d’exercer mes fonctions avec intégrité et loyauté, et de me conformer pleinement aux lois et règlements visant à garantir que le bon usage des deniers publics ne soit pas compromis ».

Après avoir prêté serment, le président de la Cour des comptes a déclaré M. Yahya Ould Sadfi investi dans sa fonction de Trésorier général et comptable principal de l’État.

Les travaux de la séance se sont déroulés en présence des principaux collaborateurs du président de la Cour des comptes.