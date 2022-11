Le Sommet arabe d’Alger, un jalon important dans le renforcement de la solidarité arabe.

ALGER – Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, mercredi à Alger, que le Sommet arabe qui s’est tenu, pendant deux jours, à Alger constituait un jalon important dans le renforcement de la solidarité arabe.

Dans une allocution prononcée à la clôture des travaux du 31e Sommet arabe, au Centre international des conférences (CIC) à Alger, le Président Tebboune a précisé que « ce Sommet constituait un jalon important dans le renforcement de la solidarité arabe afin de protéger nos intérêts communs et œuvrer au sein d’un ensemble uni et fort avec ses capacités et ses ressources, à se frayer une place de choix sur la scène internationale et régionale ».

Le président de la République a salué, dans ce contexte, l’esprit de fraternité et d’entente qui a prévalu lors des travaux du sommet, soulignant que cet esprit « a permis de passer en revue la situation dans la région arabe et notre paysage régional, ainsi que sur la scène internationale ».

Le sommet a permis également de prendre « plusieurs décisions importantes à même d’orienter notre action commune sur le citoyen arabe afin de prendre en charge ses préoccupations et de répondre à ses aspirations légitimes », a-t-il soutenu.

Les décisions ambitieuses issues du Sommet d’Alger « nous incitent à redoubler d’effort durant notre présidence du conseil, pour garantir la mise en œuvre de ce qui a été convenu », a encore indiqué le chef de l’Etat, se disant confiant que « l’esprit d’entente et de solidarité qui a prévalu lors du sommet nous encourage à aller de l’avant dans la réalisation de nos objectifs communs ».

A l’occasion, le Président Tebboune a tenu à remercier tous les participants à ce rendez-vous arabe important pour « leur contribution précieuse à faire du Sommet d’Alger une réussite et une halte pour renforcer la solidarité et unifier les rangs arabes à l’occasion de la commémoration de l’anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954 ».

Source: APS