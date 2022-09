Le sommet arabe au menu de la réunion du CESA | AMI

Le sommet du développement arabe au menu de la réunion du CESA

CESA- Les travaux de la réunion du Conseil Economique et Social Arabe, ouverts mercredi au Caire, en Egypte, se poursuivent en présence d’une délégation mauritanienne conduite par le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et de la Promotion des Secteurs productifs, M. Mohamed Moustapha, dit Idoumou Ould Abdi Ould Jiyid, et comprenant l’ambassadeur de Mauritanie accrédité en République Arabe d’Egypte, notre représentant à la Ligue arabe, M. Sidi Mohamed Abdellahi, le directeur adjoint de la direction de conception et du suivi des réformes – point focal de l’action arabe commune – au ministère des Affaires économiques, M. Oumar Ould Moulaye Driss.

L’ordre du jour de la réunion du Conseil Economique et Social, en sa 110ème session tenue au siège du secrétariat général de la Ligue Arabe, comporte des thématiques d’ordre économique et social prioritaires dans le cadre de l’action arabe commune, dont notamment, la préparation du dossier socioéconomique à présenter devant le sommet arabe du développement prévu à Nouakchott au début de 2023, et pour lequel une commission ministérielle a été mise sur pied en marge des assises de cette session.

AMI