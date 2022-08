Le secrétaire général du ministère de la Fonction publique participe au Caire aux réunions de la quatrième session ordinaire ministérielle

Le secrétaire général du ministère de la Fonction publique participe aux réunions de la quatrième session ordinaire ministérielle du comité technique spécialisé.

Le secrétaire général du ministère de la Fonction publique et du travail M. Mohamed Ould abdlahi Salim ahmedwa a participé aujourd’hui, mercredi au Caire à la réunion ministérielle tenue, dans le cadre des travaux de quatrième session ordinaire du comité technique spécialisé qui fait partie de l’Union africaine sur »la fonction publique et les communautés locales, le développement urbain et la décentralisation « .

Cette réunion de trois jours vient conclure les réunions de spécialistes, qui ont commencé le 29 août 2022.

Le secrétaire général est accompagné par le directeur général de la fonction publique, M. Mohamed Saïd Ould Abbe Ould Mouhamed Salim.

Ahmedou limam boudaha pour rapide info