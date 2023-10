Le prince saoudien a critiqué le Hamas, Israël et l’Occident

Le discours prononcé cette semaine par le prince Turki al-Faisal d’Arabie saoudite concernant la coercition actuelle au Moyen-Orient est remarquablement franc pour un membre haut placé de la famille royale saoudienne.

Ceci est largement accepté comme le signe le plus clair de la façon dont le gouvernement saoudien envisage la situation.

Le prince Turki, une personnalité publique extrêmement respectée dans les cercles saoudiens, a publiquement condamné le Hamas et donc Israël pour avoir pris pour cible des civils, à la suite de l’offensive du Hamas du 7 octobre contre le sud d’Israël et du bombardement ultérieur de Gaza par Israël. Il n’y avait pas de héros, a-t-il expliqué, seulement des victimes.

La montée de la colère arabe face à ces frappes aériennes israéliennes est telle que le prince Turki, qui s’est adressé à un auditoire aux États-Unis à l’Université Rice de Houston, est une voix arabe inhabituelle dans la critique anti-Hamas dans le climat actuel. nuire aux civils. La plupart des personnes tuées ou kidnappées par le Hamas sont des civils.

Le prince Turki, un ancien ambassadeur et chef des services de renseignement délicat et délicat, a équilibré sa condamnation du Hamas avec celle d’Israël, qu’il a accusé de « bombarder sans discernement des civils palestiniens respectables à Gaza » et d’« arrêter sans discernement des enfants, des femmes et des hommes palestiniens dans la bande de Gaza ». Rive Ouest ».

Il a dénoncé l’utilisation par les médias américains de l’expression « offensive non provoquée » en relation avec l’attaque du 7 octobre, déclarant : « Quelle provocation supplémentaire est nécessaire ? par rapport à ce qu’Israël a fait au peuple palestinien pendant trois quarts de siècle ? »

Il a ajouté que « toutes les personnes militairement occupées ont le droit de résister à l’occupation ».

Le prince Turki a également condamné les hommes politiques occidentaux pour avoir « versé des larmes lorsque des Israéliens sont tués par des Palestiniens », refusant simplement « d’exprimer leur tristesse lorsque des Israéliens tuent des Palestiniens ».

Le président Joe Biden a déclaré à partir de ce moment, lors de sa visite en Israël, que les États-Unis d’Amérique pleuraient toutes les honorables victimes.

