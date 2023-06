Le Président Tebboune à Moscou : Symbolisme, amitié historique et partenariat stratégique approfondi.

Par Mohamed El-Abassi

La visite du Président Tebboune en Russie, n’en déplaise à ses détracteurs jaloux, est d’un symbolisme autant que d’un réalisme qui rejaillit à la face du monde en bousculant certains préjugés tout en illustrant des relations entre deux pays qui se vouent une amitié historique, un respect mutuel et un avenir prometteur.

Le symbolisme de cette visite historique n’est pas seulement lié à l’érection d’une stèle à la mémoire et en reconnaissance à l’Émir Abdelkader, le fondateur de l’Etat algérien, dans l’une des places, les plus belles et les plus fréquentées au centre de Moscou, mais il apparait aussi à travers ce chaleureux accueil qui est réservé par les plus hautes autorités russes, avec un protocole qui n’a d’autre interprétation que la grandeur et le respect due à l’Algérie. Il en transparaît, en substance, la volonté de Moscou de sceller avec l’Algérie, un partenariat stratégique approfondi, qui tranche avec une certaine exception déclamée dans l’euphorie éphémère de certaines retrouvailles, mais qui s’est vite révélée creuse de sens et sans portée dans la durabilité.

Ce n’est pas une alliance idéologique, ni un partenariat conjoncturel, mais il s’agit de rappeler ce que d’autres n’ont pas encore saisi de la nouvelle Algérie. Si ce parallèle s’impose à la réflexion, en effet, c’est parce qu’il est inspiré, non pas pour faire l’éloge du partenaire russe mais de rappeler, une certaine vision de cette Algérie qui ne croit plus qu’à son seul destin, débarrassé de certaines pesanteurs passéistes et historiques qui n’ont fait que la ligoter, très longtemps, dans les boulets du néocolonialisme et du sous-développement.

En revenant à cette visite, disons-le, historique, à bien des égards, pendant que la guerre en Ukraine bat son plein, le Président Poutine, a trouvé le temps pour offrir à son hôte, le Président Tebboune, un accueil officiel et, le plus solennel, avec de tels égards d’estime et de sympathie à faire rougir certains de jalousie et d‘envie. Il a trouvé aussi le temps d’un long entretien en tête-à-tête, élargi ensuite aux deux délégations, pour être couronnés par une séance de signature d’une déclaration de partenariat stratégique approfondi et une série d’accords de coopération bilatérale multisectorielle.

Les résultats concrets de cette visite offrent un terreau de méditation politique sur le secret et la longévité de cette entente imperturbable à travers le temps et malgré les soubresauts de la géopolitique et les circonstances de l’heure.

La relation algéro-russe est restée intacte parce qu’elle est fondée sur des principes partagés, nourrie par une amitié sincère qui défie l’adage de l’intérêt qui devrait primer en diplomatie, et de receler, à la fois et en elle-même, un sursaut incompressible, au grand dam de certains parties épieuses, et une vision inassouvie vers un avenir davantage meilleur et renforcé.

Source: algérie54