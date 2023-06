Président de la République en Russie: un événement historique qui contribuera au développement des relations bilatérales.

MOSCOU – Le représentant spécial du Président russe pour le Moyen-Orient et l’Afrique, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, M. Mikhaïl Bogdanov, a qualifié, mercredi à Moscou, la visite d’Etat qu’effectue le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en Russie, d' »événement historique », affirmant qu’elle sera « fructueuse et contribuera au développement des relations amicales » entre les deux pays.

Dans une déclaration à l’APS en marge du Forum économique algéro-russe (SPIEF), M. Bogdanov a indiqué que la visite d’Etat du Président Tebboune en Russie « est un événement historique dans les relations amicales traditionnelles existant entre les deux pays ».

Et d’ajouter que « cette visite de haut niveau est très importante vu son programme intensif et la délégation importante qui accompagne le Président Tebboune. Nous sommes convaincus qu’elle sera fructueuse et contribuera au développement des relations amicales traditionnelles et des liens d’amitié et de solidarité liant les deux peuples et les deux pays ».

Pour rappel, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait entamé mardi une visite d’Etat de trois jours en Fédération de Russie, à l’invitation de son homologue russe, M. Vladimir Poutine et ce, dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays amis.

Accompagné d’une importante délégation ministérielle, le Président de la République participe lors de cette visite aux travaux du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF).

APS