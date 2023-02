Le Président mauritanien prend part au comité ad-hoc sur la Libye.

Le Président de la République prend part à Addis-Abeba à la réunion du comité ad-hoc de haut niveau sur la Libye.

Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a pris part, vendredi à Addis Abeba, à la réunion du comité ad-hoc de haut niveau sur la Libye.

En plus du Président de la République et d’autres dirigeants, la réunion s’est déroulée en présence du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et de hautes personnalités de l’Union Africaine.

Les participants à la rencontre ont écouté un rapport présenté par le Président du comité, Président de la République du Congo, Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso.

Notons que cette réunion précède les travaux de la 36ème session ordinaire de la conférence de l’Union Africaine.