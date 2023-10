Le Président Ghazouani reçoit une délégation d’Arabie Saoudite

Le Président de la République reçoit une délégation du Royaume d’Arabie Saoudite

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu en audience, lundi, au palais présidentiel à Nouakchott, une délégation du Royaume d’Arabie Saoudite, conduite par le ministre du Tourisme, M. Ahmed Khatib.

Cette entrevue a porté sur les domaines de coopération entre les deux pays frères et les moyens de l’impulser vers des horizons plus promoteurs pour servir les intérêts communs des deux peuples frères.

A sa sortie d’audience, le ministre saoudien a déclaré à l’AMI que ses entretiens avec le Président de la République ont porté sur les différents domaines de la coopération liant les deux pays, et noté qu’il existe une identité de vues sur les différents dossiers.

Il a ajouté, qu’en sa qualité de président du conseil d’administration du fonds saoudien de développement, il a discuté avec le Président de la République les projets financés par le fonds, et qu’ils existent d’autres qui seront annoncés très prochainement.

« Je remercie le Président de la République pour la qualité de l’accueil et l’hospitalité généreuse. Son Excellence le Président a renouvelé son soutien à la candidature du Royaume pour accueillir l’Expo 2030, et nous attendons avec impatience la participation de la République islamique de Mauritanie, si Dieu le veut. Son Excellence a renouvelé, également, le soutien de la République islamique de Mauritanie, à travers la Fédération de football à la candidature du Royaume pour accueillir de la Coupe du Monde 2034 », a conclu le ministre saoudien du Tourisme.

L’audience s’est déroulée en présence des ministres directeur de cabinet du Président de la République et du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme, MM. Moctar Ould Diay et Lemrabott Ould Bennahi, du conseiller à la Présidence de La République, M. Izidbih Ould Mohamed Mahmoud.

Du côté saoudien, l’Ambassadeur du Royaume d’Arabie saoudite en Mauritanie, SE M. Mohammed bin Ayed Al-Balawi, du secrétaire général Secrétaire du ministère du tourisme, M. Sultan Al-Musallam, le conseiller Dr. Farhan Al-Farhan, et M. Mohammed Al-Shammari, Directeur général des opérations en Afrique.

AMI