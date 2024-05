Le président du parti El Insaf reçoit l’envoyé du président sahraoui.

Hier mercredi 22 mai 2024, M. Mohamed Maelainine Ould Eyih, président du parti El Insaf, a rencontré M. Salek Bebih Youssef, ministre conseiller à la présidence et envoyé spécial du président sahraoui.

La réunion a porté sur les relations entre la République islamique de Mauritanie et la République arabe sahraouie démocratique et sur la manière de les renforcer dans l’intérêt des deux peuples frères.

La réunion a également discuté des derniers développements dans la région et dans le monde.