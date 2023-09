Le président du Parlement canadien démissionne après avoir rendu hommage à un vétéran nazi…

Le président du Parlement canadien a démissionné mardi, quelques jours après avoir publiquement célébré un vétéran ukrainien qui a combattu pour les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Lors d’une visite au parlement du président ukrainien Volodymyr Zelenskyi la semaine dernière, Anthony Rota a salué un immigrant ukrainien âgé de son district comme un héros, suscitant une ovation debout.

Mais Rota fait face à des pressions croissantes pour démissionner après qu’il a été révélé que le vétéran avait servi dans une unité militaire liée aux nazis.

« C’est le cœur lourd que je prends la parole pour informer les membres de ma démission de mon poste de président de la Chambre des communes », a déclaré Rota aux députés présents à la Chambre.< p>Il a exprimé son « profond regret pour mon erreur » et la douleur qu’elle a ressentie. causé aux communautés juives, au Canada et partout dans le monde.

La Russie a accusé le gouvernement de Kiev d’épouser les idéaux nazis, même si Zelensky est juif et a perdu des membres de sa famille dans l’Holocauste, et le différend est susceptible d’alimenter ce récit.

Vendredi, Rota a rendu hommage à Yaroslav Hunka, un immigrant ukrainien de 98 ans qui était en visite au Parlement et originaire de la circonscription de Rota.< p>Il a salué Hunka comme un « vétéran militaire ukrainien-canadien de la Seconde Guerre mondiale qui s’est battu pour l’Ukraine l’indépendance contre les Russes » et « héros ukrainien et héros canadien ».

Mais Hunka a en réalité servi dans la 14e division Waffen Grenadier de la SS, « une unité militaire nazie dont les crimes contre l’humanité pendant l’Holocauste sont bien documentés », selon le Centre des Amis de Simon Wiesenthal.

Le groupe de défense juif a qualifié l’incident de « choquant » et d’« incroyablement troublant ». »

« Cet incident a compromis l’ensemble des 338 membres du Parlement », a déclaré l’organisation, ajoutant qu’il « a donné une victoire de propagande à la Russie, détournant l’attention de ce qui était une démonstration momentanée significative d’unité entre le Canada et l’Ukraine ».

« Mes plus sincères excuses »

Plusieurs partis politiques à travers le Canada ont demandé à Rota, un député libéral, de se retirer.

Rota, qui a été élu pour la première fois en 2004 et est devenu président en 2019, s’est excusé dimanche, affirmant qu’il « avait par la suite appris davantage d’informations » qui lui avaient fait regretter ses propos sur Hunka.

« Cette initiative était entièrement la mienne… Je tiens particulièrement à présenter mes plus sincères excuses aux communautés juives du Canada et du monde entier », a-t-il déclaré.

Lundi, le premier ministre Justin Trudeau a qualifié les propos de Rota de honteux.

Les principaux conservateurs de l’opposition ont critiqué l’administration Trudeau pour ne pas avoir correctement examiné Hunka, malgré les affirmations selon lesquelles il n’y avait pas eu de préavis indiquant qu’il avait été invité à l’événement.

La visite de Zelensky au Canada était la troisième étape d’une tournée visant à renforcer le soutien international, après un discours aux Nations Unies et une visite du président américain Joe Biden à Washington.

Lors de sa visite, Trudeau a promis une aide supplémentaire au pays déchiré par la guerre de Zelensky.

Le Canada abrite la deuxième plus grande diaspora ukrainienne au monde et Zelensky, dans son discours au Parlement, a exprimé sa gratitude pour le soutien apporté à Kiev depuis que les troupes russes ont envahi les frontières ukrainiennes en février 2022.< p>La Russie a accusé les dirigeants ukrainiens d’être « néo-nazis » et ont tenté de justifier la guerre par la nécessité de « dénazifier » leur voisin.

Commentant la question de l’ancien combattant ukrainien, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré qu' »une telle négligence à l’égard de la mémoire est scandaleuse », ont rapporté les médias russes.

En Pologne, le ministre de l’Éducation Przemysław Czarnek a évoqué la possibilité de demander l’extradition de Hunka.

Écrivant sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, Czarnek a déclaré qu’il avait chargé l’Institut national de recherche historique d’enquêter pour savoir si Hunka était recherché pour des crimes contre des Polonais ou des Juifs polonais.

« J’ai pris des mesures pour éventuellement extrader cette personne vers la Pologne », a écrit Czarnek.

(AFP)

Source : france24.com