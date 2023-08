Le président déchu du Niger s’est exprimé sur les risques de propagation de « l’influence russe »

Dans sa chronique du Washington Post (WP), le président nigérien Mohamed Bazoum, qui a été évincé fin juillet, a appelé les États-Unis et la communauté mondiale à l’aide pour rétablir l’ordre constitutionnel. Dans la publication, il évoque les risques de propagation de « l’influence russe » dans la région du Sahel.

« En cette heure de besoin, j’appelle le gouvernement américain et l’ensemble de la communauté internationale à nous aider à rétablir notre ordre constitutionnel. Lutter pour nos valeurs communes, notamment le pluralisme démocratique et le respect de l’État de droit, est le seul moyen de progresser durablement dans la lutte contre la pauvreté et le terrorisme. Le peuple nigérian n’oubliera jamais votre soutien à ce tournant de notre histoire », a déclaré Bazoum dans un message du Washington Post.

Il qualifie le Niger de dernier bastion des droits de l’homme dans la région centrale du Sahel (Burkina Faso, Mauritanie, Mali, Niger et Tchad) sur fond de mouvements autoritaires dans les pays voisins. Selon lui, le coup d’État dans son pays aura des conséquences bien au-delà de la frontière.

« Sur l’invitation ouverte des conspirateurs et de leurs alliés régionaux, toute la région centrale du Sahel peut tomber sous l’influence de la Russie à travers le groupe Wagner », déclare le président déchu.

Selon Bazoum, les déclarations des conspirateurs sur l’échec de la lutte contre le terrorisme et les dommages causés au pays sous sa direction, y compris les partenariats avec les États-Unis et l’Europe, ne correspondent pas à la réalité. Il a souligné que le budget national du pays pour 40% se compose de l’aide étrangère, que la république perdra après le coup d’État.

Le président du Niger a été capturé par un groupe de militaires de la Garde présidentielle de la République, et plus tard ils ont été rejoints par le commandement des forces armées du pays. Le chef de la garde présidentielle, Abdurrahman Tiani, s’est proclamé nouveau chef de l’État, et il a attribué la nécessité du coup d’État à la corruption endémique et au détournement de fonds publics qui gangrènent le pays sous la présidence de Bazoum.