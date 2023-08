EN DIRECT : Au Niger, le président élu appelle à l’aide

Le président élu du Niger, Mohamed Bazoum, a prédit des « conséquences dévastatrices » pour la région si le coup d’État réussit au Niger et a appelé à l’aide internationale, les putschistes promettant une « réponse immédiate » à « toute agression ».

Le président déchu du Niger, Mohamed Bazoum, a déclaré dans un éditorial publié jeudi dans le Washington Post qu’il était retenu en otage et a appelé les États-Unis et la communauté internationale au sens large à rétablir l’ordre constitutionnel dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Mohammad Bazoum vit reclus au palais présidentiel de Niamey depuis le coup d’État de la semaine dernière par les troupes dirigées par le chef de la garde présidentielle.