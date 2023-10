Le Président de la République visite le stand du Ministère de l’Emploi

Le Président de la République a visité le stand du Ministère de l’Emploi et de la Formation Ptofessionnelle

Le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Mohamed Cheikh El Ghazouani, a supervisé, ce lundi 2 octobre 2023, la cérémonie officielle de lacement de la rentrée 2023-2024.

A cette occasion le Président de la République a visité, le stand du Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle. Un stand minitieusement preparé suivant les instructions de la Ministre de l »Emploi et de la Formation Professionnelle Mme Zeinebou Mint Ahmednah.

Au cours de la visite, un exposé sur le bilan du département de la Formation technique et professionnelle a été présenté au Président par Son Excellence, Madame Zeinebou Ahmednah, Ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

La présentation a ainsi été l’occasion de faire état des réalisations en matière de formation professionnelle depuis 2019 à ce jour, conformément aux engagements du Président de la République.

Mohamed Feily