Le Président de la République supervise le projet « Nouvelle Vie »

Le Président de la République supervise le lancement du projet « Nouvelle Vie »



Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a supervisé aujourd’hui, vendredi, au niveau du secteur 22 dans la moughataa de Toujounine, le lancement du projet « Nouvelle Vie ». Ce projet permettra à 9118 familles défavorisées résidant actuellement dans 28 quartiers informels dans les deux wilayas de Nouakchott Sud et Nord, d’accéder à la propriété foncière dans un endroit offrant tous les services de base, marquant ainsi le début d’une amélioration significative de leur qualité de vie.

Dans le cadre de ce projet, mis en œuvre en coordination entre les secteurs de l’Habitat et de l’Intérieur avec la supervision directe de l’Agence de Développement Urbain, 453 hectares ont été aménagés dans ce secteur, comprenant 13 499 lots.

Dans le souci d’offrir aux citoyens les conditions idéales, des travaux de viabilisation du secteur ont été lancés, lesquels ont concerné la construction de 3 écoles primaires complètes 36SDC, d’un collège complet de 8SDC, d’un lycée complet de 8SDC, d’un centre de santé, d’un commissariat de police, de 8km de route bitumineuse, de 15 km de routes stabilisés, et de la mise en place des réseaux d’eau et d’électricité dans le secteur. A cela s’ajoute, 10 boutiques de distribution de produits alimentaires subventionnés.

Ce projet vient concrétiser les instructions du Président de la République au département de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire de mettre fin au drame de milliers de familles mauritaniennes qui ont été contraintes, durant des années, de vivre dans des endroits dépourvus des services les plus élémentaires.

Le Président de la République a suivi des explications techniques sur les composantes du projet, ses phases de mise en œuvre, et les infrastructures et services publics mis en place pour assurer aux bénéficiaires les conditions de vie adéquates.

En marge de la cérémonie de lancement, le Président de la République a également effectué une tournée à l’intérieur du secteur, où il s’est enquît des différentes installations mises en place.

Au cours de la visite, il a donné le coup d’envoi pour le démarrage de l’alimentation des réseaux d’eau et d’électricité à l’intérieur du secteur. Son Excellence a, dans la foulée, inauguré les axes routiers bâtis, avant de s’informer de l’opérationnalité des points de vente des produits alimentaires subventionnés mis en place au sein du secteur.

Le centre de santé mis en place à l’intérieur du secteur, a constitué la dernière étape de la visite du Président de la République, où il a également donné le feu vert au fonctionnement de cette installation sanitaire.

Dans un mot qu’il a prononcé à l’occasion, le vice-président de la région de Nouakchott, M. Moussa Ould Souvi, a souligné que ce projet incarne l’une des composantes de la politique sociale du Président de la République visant à mettre fin à la vie difficile de milliers de familles qui ont été contraintes durant des années à vivre dans des zones périphériques où les conditions sont précaires.

Il a ajouté que la région de Nouakchott, consciente des conditions difficiles des habitants des quartiers périphériques, s’est efforcée de soulager leurs souffrances en entreprenant diverses interventions couvrant de nombreux domaines prioritaires pour les habitants.

De son côté, le maire de la commune de Toujounine, M. Ahmed Salem Ould El Vilali, a indiqué que le projet « Nouvelle Vie » s’inscrit dans les engagements du Président de la République visant à fournir les bases d’une vie digne et les éléments nécessaires aux citoyens.

Il a mis en exergue l’ampleur des différentes installations mises en place qui permettront l’accès des citoyens bénéficiaires à tous les services de base.

Par ailleurs, il a passé en revue la situation de la commune de Toujounine, l’une des plus grandes communes de Nouakchott en termes de population et de superficie, tout en exprimant un ensemble de revendications qu’il considère indispensables au bien-être de la population de la commune, y compris la création d’un institut de formation professionnelle, d’écoles d’excellence et d’une université.

Le maire de la commune de Toujounine a également signalé que certaines familles se plaignent de ne pas avoir bénéficié des opérations d’inscription menée dans le cadre du projet une nouvelle vie.

La cérémonie de lancement s’est déroulée en présence du Premier Ministre, Monsieur Mohamed Ould Bilal Messaoud, du Président de l’Assemblée Nationale, du chef de l’institution de l’Opposition Démocratique, du Ministre Secrétaire général de la Présidence de la République, du Ministre chargé du Cabinet de la Présidence de la République, de la Ministre Conseillère à la Présidence de la République, du Ministre Conseiller à la Présidence de la République, des membres du Gouvernement, du Wali de Nouakchott Nord, ainsi des chefs des forces armées et sécuritaires et des membres du corps diplomatique accrédités dans notre pays.







Source: AMI