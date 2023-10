Pourquoi le Président Mohamed ould Cheikh Ghazwany devrait continuer son programme.

Il devrait le faire pour tous ceux qui ont bénéficié des cash transferts et des aides à domicile pour leur survie au quotidien pendant et après le Covid et durant toute cette guerre qui n’en finit pas en Ukraine.

– Pour tous ces retraités qui ont vu leur pension doubler et qui ont payé le prix fort pendant cette période.

– Pour les nouveaux assurés sociaux qui ont pu se soigner gratuitement pendant tout son mandat et qui espèrent continuer à bénéficier des mêmes conditions pour l’avenir.

– Pour tous ces jeunes qui ont bénéficié des financements innovants pour leurs projets d’avenir et de réussite.

– Pour toutes ces femmes qui ont vu leurs conditions changer avec le programme prioritaire no 1 de Propep qui favorise leur insertion,leur autonomisation et leur prise en compte dans tous les domaines de la vie nationale notamment en encourageant l’Entreprenariat féminin et en généralisant la micro finance qui est leur domaine de prédilection.Sur les 9 mesures prioritaires 7 sont au bénéfice majoritairement des femmes.

Président Ghazwany devrait continuer son programme.

– Pour le pays tout entier pour la continuation du développement des infrastructures, de l’éducation pour tous et avec tous , de la couverture sanitaire universelle et la modernisation des réseaux et l’accès à Internet avec la création d’un ministère dédié à la transformation numérique par la dématérialisation et la simplification des formalités administratives et la numérisation de tous les documents.

– Pour les simples citoyens par l’atmosphère de paix sociale et d’apaisement politique.

Apaisement avec tous les partis politiques

Apaisement eavec tous les pays voisins.

Enfin pour tous ceux qui œuvrent pour la paix et le développement de cette région sahélienne tant martyrisée et dont la population mérite la prospérité et le respect avec un partage équitable des fruits de la croissance qui s’annonce exponentielle et en fait donc un enjeu majeur.

Mohamed Cherif

Alwiam