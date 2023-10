Le président de la République regagne Nouakchott du Caire

Le président de la République regagne Nouakchott en provenance du Caire

Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, est rentré samedi soir à Nouakchott, en provenance du Caire (République arabe d’Égypte), après avoir assisté au sommet de la paix du Caire, consacré à discuter des développements et de l’avenir de la cause palestinienne et du processus de paix.

Le président de la République a été reçu à l’aéroport international Oum el-Tounisi de Nouakchott par Son Excellence le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, les deux ministres conseillers à la présidence de la République, un certain nombre de membres du gouvernement, le commandant de l’État-major spécial du président de la République, le directeur adjoint du Cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott Ouest et la Presidente de la région de Nouakchott.

Le président de la République était accompagné d’une importante délégation qui comprenait :

– Mokhtar Ould Diaye, ministre chargé du cabinet du président de la République؛

– Houssein Ould Dey, ambassadeur de la République islamique de Mauritanie au Caire؛

– Ahmed Ould Bahini, chargé de mission à la présidence de la République؛

– Saleh Ould Dahmash, chargé de mission à la présidence de la République؛

El Hassen Ould Ahmed, Directeur général des protocoles d’État.