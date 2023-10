Discours du Président Ghazouani au Sommet de la Paix du Caire

Au nom d’Allah le tout miséricordieux le très miséricordieux,

Prière sur son noble Prophète,

Son Excellence le Président Abdel Fettah El Sissi,

Majestés, Excellences, Altesses,

Messieurs, Mesdames,

Tout d’abord, j’adresse mes sincères remerciements à Son Excellence le Président Abdel Fattah El-Sissi pour sa précieuse initiative de convoquer ce sommet en réponse aux circonstances exceptionnelles que traversent la bande de Gaza et ses répercussions destructrices sur la région, aujourd’hui et à l’avenir.

La situation actuelle dans la région est catastrophique à tout point de vue. Ce à quoi sont exposés les civils sans défense contredit toutes les valeurs et tous les principes et entre en conflit avec les fondements de la conscience humaine : la destruction, le siège et les crimes flagrants contre l’humanité dont elle est témoin, dont l’hôpital Al-Mamadani de Gaza représente l’une des images les plus horribles.

La persistance de cette situation laisse présager un chaos complet au Moyen-Orient dans son ensemble, dont l’issue ne peut être prédite, ni l’ampleur de ses effets négatifs sur la région dans son ensemble et sur le monde entier.

La gravité de la situation actuelle appelle de toute urgence une réponse ferme de la part de tous et la mise en œuvre de tous les efforts possibles pour y remédier.

Il est nécessaire de trouver rapidement des couloirs sûrs pour acheminer l’aide humanitaire d’urgence et sécuriser à nouveau les services de base, tels que l’eau, l’électricité, les médicaments et le carburant.

Il est également nécessaire d’œuvrer à l’établissement d’un cessez-le-feu immédiat, qui garantisse la fluidité des mouvements d’aide humanitaire et donne l’occasion d’œuvrer au rétablissement de la sécurité et de la stabilité.

La violence et les catastrophes dont est témoin cette région ne sont rien d’autre qu’un résultat inévitable et un stigmate du problème central qui mine sa sécurité et sa stabilité depuis des décennies, à savoir l’incapacité à faire respecter le droit des Palestiniens à établir un État souverain avec Jerusalem-Est pour capitale.

Il est temps que chacun soit convaincu que personne dans cette région ne bénéficiera d’une paix ou d’une sécurité durable si ce n’est dans la mesure où d’autres en jouissent.

La paix, comme la sécurité, ne s’obtient pas en gagnant une bataille ou en gagnant une guerre, car sa continuité dépend de l’implication de tous.

Par conséquent, nous, ainsi que la communauté internationale dans son ensemble, devons travailler sérieusement, avec détermination et avec une volonté sincère, pour trouver une solution selon laquelle deux États, palestiniens et israéliens, seraient établis, vivant côte à côte, dans la sécurité et la paix.

Les fondements de cette solution se trouvent dans les résolutions de la légitimité internationale et dans les initiatives politiques telles que l’initiative arabe, sans laquelle la région n’aura ni sécurité ni stabilité.

En espérant que ce sommet contribue à remédier rapidement à la situation catastrophique dans la bande de Gaza et à accélérer les efforts vers l’application de la solution à deux États, je souhaite le plein succès à ses travaux.

Merci et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d’Allah soient sur vous.

21 Oct 2023 au Caire

Disours de Son Excellence le Président de la République Islamique de Mauritanie

M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani