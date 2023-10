L’Égypte accueillera les dirigeants de plus de 30 pays lors d’un sommet sur la crise au Moyen-Orient.

Ils chercheront à contenir le conflit entre Israël et le Hamas, à faire progresser l’aide humanitaire à la bande de Gaza et à débattre de l’avenir de la Palestine et du processus de paix. Plusieurs puissances occidentales et pays arabes y participeront. Des délégués spéciaux des États-Unis, de Chine et de Russie seront présents.

Des dirigeants de plus de 30 pays participeront samedi au Caire à un sommet convoqué par l’Égypte pour contenir le conflit entre Israël et le mouvement islamiste Hamas, faire progresser l’aide humanitaire à la bande de Gaza, ainsi que débattre de l’avenir de la cause palestinienne et palestinienne. le processus de paix, dans le cadre du plus grand effort diplomatique à ce jour pour réduire la nouvelle escalade de la violence dans la région.

Le sommet a été annoncée par le président égyptien, Abdel Fatah al Sisi, dans le but de réunir sous une même table de discussion les dirigeants de plusieurs puissances occidentales et pays arabes, particulièrement touchés par ce qui se passe au Moyen-Orient. Le président espagnol par intérim, Pedro Sánchez, a déjà confirmé sa présence ; son homologue français, Emmanuel Macron ; le chancelier allemand Olaf Scholz ; et les premiers ministres du Royaume-Uni, Rishi Sunak, de l’Italie, Giorgia Meloni, et du Canada, Justin Trudeau.

Le président de l’Autorité nationale palestinienne, Mahmud Abbas, a confirmé sa participation au sommet.

Son excellence, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani «éprouvé par les massacres, le siège et les déplacements que subit le peuple palestinien frère» est arrivé égalment hier vendredi au Caire. Sur place, le président mauritanien va réaffirmer sa position ferme sur la question palestinienne, à savoir « la nécessité d’établir la pleine souveraineté sur les frontières de 1967 pour l’Etat de Palestine avec Al-Qods (Jérusalem-Est) comme capitale » conformément avec l’Initiative de paix arabe et les résolutions internationales pertinentes sur la légalité.

« Nous exigeons également que la Palestine devienne membre à part entière des Nations Unies », a déjà affirmé Ghazwani dans l’un de ses précédents discours.

Il est à noter que le chef diplomatique de l’Union européenne (UE), Josep Borrell, et le président du Conseil européen, Charles Michel, y participeront également.

Parmi les dirigeants des pays arabes, se distingue le président de l’Autorité nationale palestinienne, Mahmoud Abbas ; le roi de Jordanie, Abdallah II ; l’émir du Qatar, Tamin bin Hamad Al Thani ; le président irakien, Mohamed Shia al Soudani, et le premier ministre des Émirats arabes unis, Mohamed bin Rashid Al Maktoum.