Le Président de la République reçu par le Premier ministre italien

Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a été reçu lundi matin, immédiatement après son arrivée au Palais du Sénat italien à Rome, pour participer au sommet Italo-africain, par le Premier ministre italien, Mme Giorgia Meloni.

Le sommet, qui vise à lancer une nouvelle phase de coopération avec les pays africains, notamment dans le domaine de l’énergie, en s’attaquant aux effets du changement climatique, de la sécurité alimentaire, des migrations et de la transformation énergétique, met l’accent sur la participation de plus de 20 chefs d’État et de gouvernement africains, 57 délégations internationales, des représentants de l’Union européenne, des organisations régionales et des institutions multilatérales opérant sur le continent, telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international.