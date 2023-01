Le Président de la République reçoit le ministre algérien du Commerce et de la Promotion des exportations

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu en audience, jeudi au palais présidentiel à Nouakchott, le ministre algérien du Commerce et et de la Promotion des exportations, M. Kamel Rezig.

A l’issue de l’audience, le ministre algérien du Commerce et de la Promotion des exportations a déclaré à l’Agence mauritanienne d’Information que l’entrevue était l’occasion pour lui de transmettre à Son Excellence le Président de la République les salutations de son frère, Abdelmadjid Tebboune, Président de la République algérienne, et la pleine disponibilité de l’Algérie à établir des relations commerciales et d’investissement fortes et à la hauteur des relations fraternelles existant entre les deux pays.

Il a ajouté que la rencontre a, également, été l’occasion d’évoquer les voies et moyens de développer les relations commerciales et d’investissement entre les opérateurs économiques mauritaniens et algériens. « Ma présence aujourd’hui dans mon second pays, afin d’organiser le plus grand salon des entreprises algériennes à Nouakchott avec la participation de plus de 170 institutions gouvernementales et privées algériennes dans divers secteurs et filière, est une occasion pour les hommes d’affaires des deux pays de discuter des meilleurs moyens de développer le commerce, l’investissement et les relations industrielles dans un cadre gagnant-gagnant ».

Participation de plus de 170 institutions gouvernementales et privées algériennes

M. Rezig a indiqué avoir informé le président de la République lors de la rencontre sur le nombre de participants à cette exposition et son contenu, ainsi que sur la rencontre qui se tiendra, samedi, entre les hommes d’affaires algériens et leurs frères mauritaniens, qui discutera des moyens de développer les relations entre les deux pays.

Enfin, le ministre algérien a réitéré que les relations entre les deux pays sont sur la bonne voie pour atteindre les objectifs fixés par les deux présidents et les deux gouvernements algérien et mauritanien afin d’établir une relation de partenariat fondée sur la fraternité et l’estime et dans l’intérêt des deux pays et des deux peuples frères.

L’audience s’est déroulée en présence du ministre du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme, du Directeur de Cabinet du Président de la République, du président du patronat mauritanien et côté algérien de l’ambassadeur d’Algérie en Mauritanie, du président du Conseil pour le Renouveau Economique et du président du Conseil d’Affaires Algéro-Mauritanien.

Avec AMI