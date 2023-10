Le président de la République quitte le Caire pour Nouakchott.

Le président de la République quitte le Caire pour regagner Nouakchott.

Son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a quitté la capitale égyptienne le Caire samedi soir pour regagner Nouakchott, après avoir participé au « sommet de la paix du Caire » consacré à discuter de la désescalade dans la Bande de Gaza et les Territoires palestiniens Occupés.

Son Excellence, le Dr Khaled Abdel Ghaffar, ministre égyptien de la Santé et de la population, notre ambassadeur au Caire, Houssein Ould Dey, et le personnel de notre mission diplomatique en République arabe d’Egypte.

Son Excellence a prononcé un discours à l’ouverture du sommet de la paix du Caire, dans lequel il a souligné que la situation actuelle dans la bande de Gaza est catastrophique à tous points de vue, et la destruction, le siège et les crimes flagrants contre l’humanité dont elle est témoin, dont l’hôpital Al-Mamadani de Gaza représente l’une des images les plus horribles, sont contraires à toutes les valeurs et principes, et se heurtent aux fondements de l’humain inné autant que d’autres en jouissent, la paix et la sécurité ne sont pas atteintes en remportant une bataille ou en remportant une guerre, car sa durabilité est conditionnelle à son inclusion.

Le président de la République a exprimé son espoir que ce sommet contribuera à accélérer la correction de la situation catastrophique dans la bande de Gaza et à pousser vers la mise en place d’une solution à deux États.