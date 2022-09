Le Président de la République préside la première session du Conseil mauritanien des investissements.

Le président de la République, Son Excellence Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani a présidé jeudi la première session du Conseil mauritanien de l’investissement au Centre international de conférences de Nouakchott.

Après avoir souhaité la bienvenue aux invités de la conférence et les avoir félicités pour leur participation au Conseil, le Président de la République a souligné que ce Conseil est la mise en œuvre concrète d’un volet important de la stratégie de développement et de promotion des investissements dans notre pays.

Il a exprimé l’espoir que le Conseil contribuerait à la poursuite du développement du secteur de l’investissement, en particulier compte tenu des énormes opportunités qu’offre notre pays, des ressources naturelles disponibles, de l’environnement commercial attractif et des infrastructures qui soutiennent la croissance. L’investissement du secteur privé étranger est essentiel pour créer un développement durable, a-t-il affirmé.

Le Président a renouvelé sa détermination à tout mettre en œuvre pour accroître la confiance des investisseurs nationaux et étrangers dans l’environnement des affaires et encourager les investissements dans notre pays.

Tout comme il a promis d’éliminer tous les obstacles qui se dressent sur leur chemin.

Le Président a souligné que l’existence de ce Conseil est une bonne occasion de bénéficier de toutes les expériences qui ont un impact positif sur la réalité d’investissement de notre pays.

Durant cet entretien, une discussion franche a eu lieu entre les membres du Conseil sur les obstacles qui entravent le processus d’investissement en Mauritanie et les aspects positifs qu’il convient de promouvoir en plus des réformes proposées pour améliorer l’environnement et le climat des affaires.

A l’issue de la réunion, le Président de la République a remercié les membres pour leur présence et leur a souhaité un bon séjour à Nouakchott et une bonne reprise du travail.