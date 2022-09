Sommet de la Ligue arabe à Alger:le ministre algérien de l’Intérieur, porteur d’un message au président Ghazouani

Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, devrait recevoir une invitation officielle des mains du ministre de l’Intérieur, Brahim Merad, du président algérien, A. Tebboune, pour l’inviter au prochain sommet de la Ligue arabe prévu le 1er novembre. et 2. 2022 en Algérie.

Il y a quelques jours, le secrétaire général de la ligue groupe, Ahmed Abou Gheit, a officiellement confirmé le sommet après avoir soulevé des questions sur son organisation.

Le sommet de la Ligue des États arabes intervient à un moment charnière de l’histoire de la région, marquée par de nombreux conflits internes et une méfiance croissante à l’égard des relations bilatérales. Pourtant, le secrétaire général de la Ligue arabe a voulu rester optimiste, appelant à ce que le sommet d’Alger soit un « tournant décisif » dans l’action arabe commune et à « sanctifier l’unité et la cohésion ».