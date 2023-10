Le Président de la République prend part au Caire au Sommet sur la cause palestinienne

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a quitté Nouakchott ce vendredi pour le Caire où il prendra part au Sommet qui discutera des développements et de l’avenir de la cause palestinienne et du processus de paix.

Le Président de la République a été salué à son départ de l’aéroport international de Nouakchott “Oumtounsy” par le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, les deux ministres conseillers à la Présidence de la République, des membres du gouvernement, le chef d’état-major particulier du Président de la République, la directrice adjointe de cabinet du Président de la République, le wali de Nouakchott ouest et la présidente du conseil régional de Nouakchott.

Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani est accompagné par une importante délégation comprenant MM:

-Mokhtar Ould Diay, ministre chargé de cabinet du Président de la République

-El Hassen Ould Dyh, ambassadeur de Mauritanie au Caire

-Ahmed Ould Bahini, chargé de mission à la Présidence de la République

-Salah Ould Dehmache, chargé de mission à la Présidence de la République

-El Hassen Ould Ahmed, directeur général du protocole d’Etat.