Le président de la République félicite les travailleurs mauritaniens

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani félicite, dans un tweet, l’ensemble des travailleurs Mauritaniens, notamment la classe ouvrière, à l’occasion de la journée internationale du travail fêtée le 1er mai de chaque année.

أتقدم بأحر التهانئ لأبناء طبقتنا العاملة بمناسبة عيد العمال العالمي؛ ونؤكد على اعتزازنا بما قدمته الشغيلة الوطنية من تضحيات وتفان خدمة للوطن وضمانا لمستقبل أفضل للأجيال القادمة. كل عام وأنتم بخير. — Mohamed Cheikh El Ghazouani محمد ولدالشيخ الغزواني (@CheikhGhazouani) April 30, 2024



Le président de la République a écrit sur la plate-forme X:

” Je présente mes vives félicitations à l’ensemble de nos travailleurs à l’occasion de la fête internationale du travail, réaffirmant notre fierté pour ce que la classe ouvrière nationale a consenti comme sacrifices et abnégation au service de la Nation et comme garantie pour un avenir meilleur pour les générations futures.

