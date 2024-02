Le président de la République élu, à la tête de l’Union Africaine

Le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a été élu, il y a quelques instants,à la présidence tournante de l’Union africaine.

C’était au cours de la cérémonie d’ouverture de la 37ème session ordinaire de l’Assemblée générale des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine, tenue dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba.

L’accession de la Mauritanie à la présidence tournante de l’Union africaine fait suite au consensus des États membres de la région de l’Afrique du Nord pour choisir notre pays pour le représenter en tant que président tournant de l’Union.

La 37ème session ordinaire de la Conférence générale des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine a démarré samedi matin avec la participation de Son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani et des chefs d’État et de gouvernement du continent.