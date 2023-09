Le Président de la République effectue des visites dans des établissements de santé

Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a effectué, mardi, des visites surprise au Centre National hospitalier, à l’hôpital neurologique et au Centre national de Cardiologie.

Au cours de cette tournée, le Président de la République a tenu à visiter les urgences, les salles d’hospitalisation et d’opérations, à s’entretenir avec les patients et leurs accompagnants, à s’enquérir de leur état de santé ainsi que de la nature et du niveau des services qui leur sont fournis.

Son Excellence s’est, également, entretenu avec le personnel médical et administratif, s’informant des problèmes posés et des solutions adéquates pour les surmonter, appelant les responsables de ces établissements à rapprocher les services des citoyens, à les accélérer, à œuvrer pour améliorer la qualité des services.

Le Président de la République n’a pas manqué, dans toutes ces étapes, d’attirer l’attention sur certains aspects liés au manque de certains soins, à l’absence du personnel médical sur leurs lieux de travail et au manque de propreté dans certaines installations, saluant, dans le même contexte, le bon niveau des services fournis aux citoyens, félicitant ceux qui en sont responsables.

Il a donné ses instructions au ministre de la Santé d’acquérir tous les équipements et matériel nécessaires afin d’achever les travaux en cours dans certains services avant la fin de l’année, tels que le service de chirurgie, le service de réanimation, le service d’accueil, ou encore les salles d’hospitalisation de l’Hôpital des Spécialités médicales, soulignant que toutes les dispositions seront prises pour que ce dernier devienne un hôpital de référence dans la région.

A l’issue de cette tournée, Son Excellence le Président de la République a visité les participants à la revue périodique de la stratégie du secteur de la santé, qui se déroule actuellement au Palais des Conférences, s’adressant à l’auditoire et soulignant la nécessité de la présence d’équipes médicales dans les lieux de travail, avec une attention particulière aux couches vulnérables et à l’hygiène au sein des établissements de santé.

AMI