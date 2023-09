Mobilisation pour soutenir la candidature de Ghaouani à un second mandat

Les partis mauritaniens intensifient leurs mouvements pour soutenir la candidature du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à un second mandat.

Le Parti El Insaf a appelé ses dirigeants et ses membres à présenter ce qu’il a décrit comme » 4 ans des réalisations du président Ghazouani. Son Président a déjà, dit-on, au cours d’une réunion mis l’accent en faveur de l’élection du président Ghazouani pour un second mandat présidentiel, en présentant les multiples réalisations réalisées sur le terrain.

Mariem Dah Fadel contribue aux côtés de son mari, avant et après la campagne électorale de 2019 et depuis que ce dernier a accédé à la plus haute fonction, à pousser la Mauritanie vers un partage des opportunités pour les plus vulnérables et les intérêts des groupes défavorisés.

Le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud qui s’est distingué lors de la campagne pour les législatives a rassuré les parlementaires que le gouvernement travaille sans relâche pour concrétiser la vision du président de la République.

Il a déclaré que le gouvernement continuerait à mettre en œuvre d’importants projets et des plans structurels dans des dizaines de villes à travers le pays.

Aussi, la cheffe du Parti de l’Union pour la démocratie et le Progrès, Naha Hamdi Mouknass, a déclaré en avril dernier que son parti soutient la candidature du Président Mohamed Ould Ghazouani pour un second mandat, lors des prochaines élections présidentielles prévues en 2024.

Au cours de la période écoulée, de nombreux acteurs politiques ont annoncé leur soutien à la candidature de Ghazouani pour un nouveau mandat.

Ensuite, il est à noter que parmi les candidats potentiels à l’élection présidentielle, Biram Dah Abeid, militant abolitionniste, député et deux fois candidat à l’élection présidentielle.

Les partis de la Majorité ont récemment intensifié leurs campagnes médiatiques pour soutenir la candidature de Ghazouani.

Le pays a récemment connu un changement dans tous les domaines, que ce soit dans la santé, l’éducation, l’économie et d’autres composantes qui amélioreront le niveau de vie des citoyens.

Toutes ces raisons ont fait que ce soutien à la candidature du président Ghazouani lors des prochaines élections présidentielles vise à achever les projets et les réalisations en cours.

Ahmed Ould Bettar