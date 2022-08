Le Président de la République déterminé au profit de la jeunesse

Le Président de la République réaffirme sa détermination à œuvrer pour la consolidation de la jeunesse dans le processus de construction et de développement de la nation.

Dans un tweet posté ce samedi, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh Ergazuani, a, sur sa page Twitter, félicité la jeunesse du pays à l’occasion de la célébration de la Journée Mondiale de la Jeunesse, le réitérant Déterminé à travailler dur pour consolider sa position dans le processus d’édification et de développement de la nation.

أهنئكم شبابنا بمناسبة اليوم العالمي للشباب. هذه المناسبة السنوية التي يتجدد معها إيماننا بقدراتكم الخلاقة، وعزمنا على العمل على تعزيز مكانتكم في مسيرة البناء والتنمية، لنصل معا ببلدنا إلى مصاف الأمم المتقدمة. — Mohamed Cheikh El Ghazouani محمد ولدالشيخ الغزواني (@CheikhGhazouani) August 13, 2022

Voici le texte du tweet du président :

« En cette Journée internationale de la jeunesse, je vous félicite et vous réitère notre confiance en vos capacités créatrices et notre détermination à œuvrer pour renforcer votre place dans le processus de construction et de développement, afin qu’ensemble nous puissions mener notre nation au rang des pays avancés. ”.

Journée internationale de la jeunesse

La Journée internationale de la jeunesse a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1999 et est célébrée chaque année le 12 août pour attirer l’attention internationale sur les problèmes des jeunes et célébrer leur potentiel en tant que partenaires sociaux.

L’objectif de la Journée internationale de la jeunesse 2022 est de diffuser le message selon lequel toutes les générations doivent agir pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD), en ne laissant personne de côté. Elle permettra également de sensibiliser à certains freins à la solidarité intergénérationnelle, notamment l’âgisme, qui touche autant les jeunes que les moins jeunes, tout en ayant des effets délétères sur l’ensemble de la société.