Le ministre de la Culture supervise le lancement de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse

La Mauritanie célèbre la Journée internationale de la jeunesse à Nouakchott ce vendredi, qui tombe chaque année le 12 août, sur le thème « Solidarité générationnelle : créer un monde pour tous les âges ».

Dans cette allocution, M. Khattar Ould Cheibani, ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le parlement, a expliqué que pour accompagner cette tendance et œuvrer au renforcement de la participation numérique des jeunes, le ministère lancera la plateforme « Ports Européens Numériques », qui vise à fournir des échanges de vues, exprimer le niveau de satisfaction et d’interaction avec les organisations et partenaires nationaux et internationaux, fournir des services de mobilité en particulier pour les jeunes et la société en général.

Il s’agit d’attirer l’attention sur la situation des jeunes et des enfants sur un sujet précis et d’amener les jeunes à participer aux projets de développement en fonction des priorités exprimées dans les objectifs eux-mêmes et des besoins réels sur le terrain.

Dans ce contexte, a-t-il dit, le ministère a mobilisé 126 jeunes à travers le pays, deux jeunes par moughataa, comme ambassadeurs de leurs moughataas sur cette plateforme, dans le but d’inciter leurs pairs à s’inscrire et à participer.

Le ministre a ajouté que la jeunesse mauritanienne est une priorité engagée par le président de la République, Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. En outre, le gouvernement a travaillé dur pour mettre en œuvre des politiques sectorielles visant à répondre aux besoins des jeunes.

M. Khattar Ould Cheibani a félicité les jeunes pour les acquis et les perspectives prometteuses qu’offrent tous les programmes et stratégies gouvernementaux dans les domaines de l’éducation, de la formation, de l’emploi, de la participation, du sport et du divertissement en leur faveur. Il a appelé la jeunesse mauritanienne à se retrousser les manches et à se tourner vers les études et le travail productif, notamment dans l’agriculture, la pêche, le bâtiment et les travaux publics.

A son tour, la porte-parole de la jeunesse, Mme Takou Maga Soumaré, a souligné que les jeunes sont l’avenir de toute société et que sans eux il n’y a ni progrès ni développement, notant que c’est à cette époque que la personnalité humaine se forme et que l’individu fait ses preuves. dans la vie ; il s’agit d’une étape critique où la personne peut être confrontée à des problèmes qui affectent son avenir à long terme.

Par conséquent, surmonter sérieusement les difficultés et les défis auxquels sont confrontés les jeunes est considéré comme l’étape la plus importante dans la construction d’un avenir radieux pour le pays.

Elle a appelé les jeunes à abandonner les comportements et les mentalités rétrogrades qui ne servent pas les individus et la société, à travailler dur pour avoir une voix, imposer une vision ambitieuse et prendre une part active à la construction d’une Mauritanie stable et prospère.

M. Mark Lusette, Représentant de l’UNICEF en Mauritanie, a déclaré que la plateforme numérique sociale a été adoptée dans plus de 90 pays à travers le monde, mobilisant plus de 23,9 millions de membres, et l’objectif principal est de donner une voix aux jeunes afin qu’ils puissent obtenir les bonnes informations et participer au débat public, exprimer leur point de vue sur les questions sociales et proposer des solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés.

La cérémonie s’est déroulée en présence de la ministre de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Famille, Mme Savia Mint N’Tehah, du secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Ahmedou Ould Khteira, de la présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatimetou Mint Abdelmalek et d’un certain nombre de cadres du département de la culture.

Avec AMI