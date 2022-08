Le ministre de la Culture s’entretient avec le DG de l’ALESCO

Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Khattar Ould Cheibani, s’est entretenu par Visio – conférence, jeudi à Nouakchott, avec le Directeur général de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et la science (ALESCO), M. Mohamed Ould Amar, au sujet de la coopération entre la Mauritanie et cette Organisation.

M. le ministre a saisi l’opportunité offerte pour louer le rôle joué par l’ALESCO, avant de passer en revue l’état d’avancement des projets exécutés par l’Organisation au titre de l’année en cours, en particulier, les projets liés aux programmes à vocation culturelle.

L’entretien s’est déroulé en présence du secrétaire général du ministère, M. Ahmedou Ould Khteira, du secrétaire général de la Commission nationale pour l’éducation, la culture et la science, M. Mohamed Ould Sidi Abdellah, en plus d’autres hautes personnalités.