Le président de la République dans un tweet :

C’est avec tristesse et chagrin que j’ai appris la mort de prospecteurs et les blessures d’autres personnes dans l’effondrement de puits dans la région de Cheghatt. Devant ces personnes blessées, j’adresse mes sincères condoléances et mes sincères sentiments de sympathie à leurs familles, appelant Allah Tout-puissant à les inonder de sa miséricorde, à inspirer à chacun patience et courage et à guérir les blessés. J’exhorte tous les prospecteurs à respecter les mesures de sûreté et de sécurité.