Le président de la République a regagné Nouakchott de New York

Le président de la République a regagné Nouakchott de New York

Le président de la République a regagné Nouakchott en provenance de New York

Son Excellence le préside de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a regagné jeudi matin à Nouakchott en provenance de New York, Etats-Unis, après avoir participé aux travaux de la 78e Session ordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies.

Le Président de la République a été accueilli à l’aéroport International de Nouakchott “Oumtounsy” par le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, les deux ministres conseillèrs à la Présidence de la République, un certain nombre de membres du gouvernement, le commandant de l’État-major spécial du président de la République, le Wali de Nouakchott Ouest et la vice-Présidente de la région de Nouakchott.

Le président de la République était accompagné d’une importante délégation qui comprenait le ministre chargé du Cabinet de la présidence de la République, M. Mokhtar Ould Diay, le ministre des Affaires Économiques et du Développement durable, M. Abdessalam Ould Mohamed Saleh, et le Représentant permanent de notre pays auprès des Nations Unies, SEM. Sidi Ould Mohamed Laghdaf et l’Ambassadrice de Mauritanie aux États-Unis, Madame Cissé Mint Boida.

Son Excellence le président de la République a prononcé un discours hier après-midi, lors de la 78e Session ordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies, dans lequel il a abordé de nombreux sujets et identifié certains des défis auxquels sont confrontés les pays, en particulier les pays en développement, et a parlé de la vision de notre pays pour résoudre ces problèmes et des niveaux qu’il a atteints pour atteindre les objectifs de développement durable.